Зеленский: Решения союзников об оружии запаздывают на год

Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, опубликованном в понедельник, 20 мая.

"Каждое решение, к которому мы приходим, запаздывает примерно на год", - сказал Зеленский, комментируя ситуацию с поставками оружия и боеприпасов в Украину. По его словам, в данный момент Киев остро нуждается "как минимум в 120-130 истребителях", чтобы противостоять России в воздухе. "Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население", - призвал Зеленский.

"Все привыкли к тому, что украинцы умирают"

Украинский президент хотел бы большей вовлеченности стран-союзников в оборонительной войне против РФ. "Это вопрос воли, - указал он. - Но все говорят слово, которое звучит одинаково на всех языках: все боятся эскалации. Все привыкли к тому, что украинцы умирают - для людей это не эскалация".

Зеленский также сообщил, что Киев ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для ударов по российской военной технике на территории РФ, но пока на такие удары "нет согласия".

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