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Видео Украинская армия уничтожила три ракетных комплекса "Бук" в Курской области

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video/X

Силы беспилотных систем украинской армии в течение 12 часов поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук" в Курской области России, сообщило в понедельник, 7 апреля, командование на своей странице в соцсети Facebook.

Украинцы поразили три ракетные установки "Бук" в Курской области.

Пилоты нанесли точные удары FPV дронами по пусковой установке "Бук-М2", которую российская армия замаскировала в лесополосе.

В результате произошла детонация ракет и уничтожение установки.

Операторы также поразили две пусковые установки "Бук-М3", повредив их радары.

Радар является важным элементом зенитно-ракетного комплекса, предназначенным для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение снижает боевые возможности комплекса.

"Бук-М3" - это современная российская мобильная зенитно-ракетная система и один из ключевых элементов противовоздушной обороны России.

Полная стоимость комплекса составляет около 40 миллионов евро.

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