Видео Украинская армия уничтожила три ракетных комплекса "Бук" в Курской области

Силы беспилотных систем украинской армии в течение 12 часов поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук" в Курской области России, сообщило в понедельник, 7 апреля, командование на своей странице в соцсети Facebook.
Украинцы поразили три ракетные установки "Бук" в Курской области.
Пилоты нанесли точные удары FPV дронами по пусковой установке "Бук-М2", которую российская армия замаскировала в лесополосе.
В результате произошла детонация ракет и уничтожение установки.
Операторы также поразили две пусковые установки "Бук-М3", повредив их радары.
Радар является важным элементом зенитно-ракетного комплекса, предназначенным для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение снижает боевые возможности комплекса.
"Бук-М3" - это современная российская мобильная зенитно-ракетная система и один из ключевых элементов противовоздушной обороны России.
Полная стоимость комплекса составляет около 40 миллионов евро.
Ukrainian SSO operators carried out three successful strikes on Russian "Buk" air defense systems in Kursk within 12 hours. Using FPV drones, they destroyed a "Buk-M2" launcher hidden in a forest and damaged the radars of two "Buk-M3" systems. pic.twitter.com/zVKLqj3ZjV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2025
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