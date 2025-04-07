Скорее всего, родильные услуги в Латвии будут централизованы в нескольких больницах, заявила в интервью Латвийскому Радио председатель Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака.
Она упомянула качественный показатель, согласно которому на одном из заключительных этапов родов должны присутствовать как минимум две акушерки. По ее словам, существуют родильные учреждения, которые не могут этого обеспечить.
"Таким образом, это в какой-то момент становится не только экономически нецелесообразным, но и опасным с точки зрения безопасности", - пояснила Лидака.
Эксперт считает, что муниципалитетам следует не столько стремиться сохранить в своих больницах отделения различных профилей, сколько думать о решениях, обеспечивающих безопасную, быструю и комфортную транспортировку рожениц.
Например, можно создать пункты акушерской помощи, где женщинам будет дана первичная оценка состояния, и в случае необходимости организован транспорт до роддома. "Это было бы гораздо дешевле и безопаснее", - убеждена она.
Говоря о демографии, Лидака отметила, что возглавляемая ею ассоциация хотела бы участвовать в этих обсуждениях со своей позицией.
Она подчеркнула, что улучшить ситуацию за день или за год невозможно. Необходимо создать доверие к государству и уверенность в том, что, когда женщина забеременеет и после рождения ребенка, государство поможет в заботе о нем.
"И будем честны - до 20 или 25 лет, ведь это возраст, когда детям требуется финансовая поддержка. И вот этой уверенности, на мой взгляд, и не хватает", - сказала она.
Лидака также указала, что после рождения ребенка проявляются различные несогласованности. Например, ограничения по возвращению к работе. Также, если ребенок рождается преждевременно, родители теряют право на часть пособия - на месяц или даже несколько.
"И это те вопросы, над которыми чиновникам нужно работать очень серьезно", - подчеркнула она.
Как ранее сообщало агентство LETA, Совет по демографическим вопросам поручил ответственным министерствам до 16 мая разработать предложения по приоритетным мероприятиям, которые планируется реализовать в 2026 году.
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