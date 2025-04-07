Она упомянула качественный показатель, согласно которому на одном из заключительных этапов родов должны присутствовать как минимум две акушерки. По ее словам, существуют родильные учреждения, которые не могут этого обеспечить.

"Таким образом, это в какой-то момент становится не только экономически нецелесообразным, но и опасным с точки зрения безопасности", - пояснила Лидака.

Эксперт считает, что муниципалитетам следует не столько стремиться сохранить в своих больницах отделения различных профилей, сколько думать о решениях, обеспечивающих безопасную, быструю и комфортную транспортировку рожениц.

Например, можно создать пункты акушерской помощи, где женщинам будет дана первичная оценка состояния, и в случае необходимости организован транспорт до роддома. "Это было бы гораздо дешевле и безопаснее", - убеждена она.

Говоря о демографии, Лидака отметила, что возглавляемая ею ассоциация хотела бы участвовать в этих обсуждениях со своей позицией.