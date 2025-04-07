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Мошенники от имени Swedbank рассылают поддельные письма

Мошенничество. Иллюстравтное фото
Мошенничество. Иллюстравтное фото Фото: wk1003mike/Shutterstock

В выходные дни мошенники от имени Swedbank разослали жителям Латвии электронные письма с призывом обновить личные данные, сообщила пресс-служба Swedbank.

Swedbank призывает клиентов сохранять бдительность и не реагировать на электронные письма с просьбой обновить личные данные, рассылаемые от имени банка мошенниками.

Как свидетельствует информация, полученная от клиентов, в выходные дни злоумышленники целенаправленно рассылали поддельные письма на рабочие электронные адреса. В результате часть жителей обнаружила данные письма в начале рабочей недели - в понедельник.

Банк напоминает, что он никогда не будет запрашивать обновление личных данных по электронной почте. В случае необходимости банк свяжется с клиентом через интернет-банк, где и будет возможность ввести необходимые данные.

Если клиенты все же ввели свои данные, банк настоятельно рекомендует немедленно связаться со Swedbank и заблокировать доступ к интернет-банку и/или платежным картам.

По объему активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.

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