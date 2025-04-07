"Больница на дому": некоторые пациенты смогут лечиться дистанционно, а не в палате

Получать лечение не в больнице, а дома, находясь при этом под круглосуточным дистанционным наблюдением врачей - такую возможность с июня планирует внедрить Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS), сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу "Утренняя панорама".
Домашняя обстановка нередко способствует более быстрому выздоровлению, чем пребывание в больничной палате, поэтому в Латвии будет внедрен широко используемый в других странах формат "Больница на дому".
Вместо нахождения в больничной койке, часть пациентов сможет проходить лечение дома, получив с собой необходимые медицинские приборы и находясь под постоянным дистанционным наблюдением специалистов.
Эксперт по устойчивому развитию и планированию RAKUS Рита Константе пояснила: "Больница на дому" - это инновационный проект для Латвии. В мире он известен уже довольно давно. Речь идет о лечении пациентов в домашних условиях. Но именно таких пациентов, которые в обычной ситуации находились бы в стационаре. Их состояние таково, что лечение можно продолжить дома, используя телемедицинские решения".
Состояние пациентов будет контролироваться онлайн с помощью различных устройств, предварительно обучив их пользоваться медицинскими технологиями.
"В пилотном проекте мы сосредотачиваемся на трех группах пациентов - это кардиологические, неврологические и пульмонологические больные. То есть хронические пациенты с заболеваниями сердца, легких или болевыми синдромами", - отметила Константе.
Она добавила, что все медицинские устройства довольно компактны: например, пульсоксиметр - размером со спичечный коробок, глюкометр - примерно с мобильный телефон. Все приборы умещаются в одной сумке, которую можно взять с собой домой. Самым крупным устройством может быть тонометр или аппарат для дистанционной электрокардиографии.
В больнице пояснили, что возможность лечиться дома может быть предложена как пациентам, попавшим в приемное отделение, так и тем, кто уже находится в стационаре.
Константе рассказала: "На другой стороне платформы находится дежурный врач, который следит за состоянием пациентов. Мы также планируем внедрить в систему так называемые уведомления. Если показатели пациента отклоняются от нормы, система автоматически отмечает это красным значком. Таким образом, мы оперативно узнаем, у какого пациента проблемы".
При необходимости врач может лично навестить пациента или организовать его доставку в лечебное учреждение. Наблюдение осуществляется 24 часа в сутки, как и в больнице.
В больнице подчеркивают, что домашняя обстановка может положительно влиять на выздоровление. "Исследования показывают, что в рамках "больницы на дому" пациент не занимает пассивную позицию - он не лежит без движения в постели, а может быть активным, двигаться, сохранять самостоятельность. Все это способствует более быстрому выздоровлению", - отметила представительница RAKUS.
Во время пилотного проекта планируется предоставить эту услугу 300 пациентам. Его результаты покажут, насколько такая модель эффективна и приемлема для жителей Латвии. Одним из главных преимуществ называют возможность освободить больше коек в больнице для других пациентов.
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