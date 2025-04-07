"Больница на дому": некоторые пациенты смогут лечиться дистанционно, а не в палате

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В больнице пояснили, что возможность лечиться дома может быть предложена как пациентам, попавшим в приемное отделение, так и тем, кто уже находится в стационаре.

Константе рассказала: "На другой стороне платформы находится дежурный врач, который следит за состоянием пациентов. Мы также планируем внедрить в систему так называемые уведомления. Если показатели пациента отклоняются от нормы, система автоматически отмечает это красным значком. Таким образом, мы оперативно узнаем, у какого пациента проблемы".

При необходимости врач может лично навестить пациента или организовать его доставку в лечебное учреждение. Наблюдение осуществляется 24 часа в сутки, как и в больнице.

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В больнице подчеркивают, что домашняя обстановка может положительно влиять на выздоровление. "Исследования показывают, что в рамках "больницы на дому" пациент не занимает пассивную позицию - он не лежит без движения в постели, а может быть активным, двигаться, сохранять самостоятельность. Все это способствует более быстрому выздоровлению", - отметила представительница RAKUS.

Во время пилотного проекта планируется предоставить эту услугу 300 пациентам. Его результаты покажут, насколько такая модель эффективна и приемлема для жителей Латвии. Одним из главных преимуществ называют возможность освободить больше коек в больнице для других пациентов.