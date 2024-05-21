Совсем недавно вышла новая песня и клип Gustavo - Nepārmet man 3000 - с участием Patrisha и Нормунда Рутулиса. Певец и автор песен Айнарс Миелавс резко отозвался о ней. А что скажет по этому поводу маэстро Раймонд Паулс, автор оригинальной версии песни?

Представляя песню, соавтор и исполнитель Gustavo ранее очертил ее содержание: "В ней можно услышать сплав нескольких эпох, соединивших в себе поп-звучание, характерное для 70-х годов прошлого века, с богатым и динамичным стилем современного хип-хопа". Я добавил новые куплеты к тексту, в которых рассказал историю о том, как я влюбился в творчество одного из моих вдохновителей, рэпера André 3000".