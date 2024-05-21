СМИ: Россия планирует частично окружить Харьков

Первоначально эта операция была запланирована на 15-16 мая, однако по неизвестным причинам ее начало было отложено почти на неделю позже.

Согласно плану, российская армия определила два направления атаки по обе стороны водохранилища.

Наступление на западном направлении должно быть направлено на то, чтобы обеспечить российским войскам место в пределах артиллерийской досягаемости города Харькова.

Однако, по данным The Economist, первоначальное продвижение российской армии в этом месте было остановлено 92-й бригадой украинской армии, в результате чего атака оккупантов остановилась в десяти километрах от первоначальной цели.

С другой стороны, на восточном или Вовчанском направлении цель российской армии состоит в том, чтобы дойти до города Печенеги.

По данным The Economist, Россия все еще готовится реализовать эти планы. Украина также готовится отразить новые атаки в Харьковской области.

Галерея: Война в Украине

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