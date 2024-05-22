Латвийская компания начала сотрудничество со всемирно известным брендом Dior

Латвийский производитель гамаков Modern Nomad начал сотрудничество со всемирно известным модным брендом Dior.
Modern Nomad стал дизайнером и производителем гамачной конструкции модного дома.
Компания поделилась радостным событием в социальных сетях: "С величайшей радостью и гордостью мы представляем наше самое большое достижение года - сотрудничество со всемирно известным модным брендом DIOR. Трудно представить еще более впечатляющее доказательство качества. Мы чрезвычайно благодарны за возможность сотрудничать с профессионалами такого масштаба".
Как сообщается на сайте компании, эти гамаки отличаются отличным качеством и
вошли в четвертую коллекцию пляжной одежды и аксессуаров Dior Ocean Parade.
Гамак произведен из ткани, изготовленной из переработанных океанских пластиковых отходов и рыболовных снастей, собранных на побережьях и островах по всему миру. Таким образом, подчеркивается устойчивое и бережное отношение к природе.
Производство Modern Nomad находится в Латвии.
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