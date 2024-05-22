Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил всеобщие выборы на июль

Если консерваторы останутся на пять лет, они получат право «продолжать в том же духе», сказал Стармер, и ничего не изменится.

«Голосование за лейбористов — это голоса за стабильность», — заявил 61-летний лидер главной оппозиционной партии страны, у которой есть все шансы победить на предстоящих выборах.

«Вместе мы можем остановить хаос, открыть новую страницу и начать восстанавливать Британию и менять нашу страну», — сказал Кир Стармер.

Благоприятное время

Слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить в среду после того, как министры отменили мероприятия и либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.

В частности, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон прервал визит в Албанию и вернулся в Лондон, а министр обороны Грант Шэппс отложил поездку по странам Балтии.

Сунак и его команда в течение дня не подтверждали и не опровергали слухи. Премьер лишь повторил, что выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Ранее большинство экспертов сходилось во мнении, что они могут быть назначены на октябрь или ноябрь.

Кир Стармер заявил, что грядущие выборы — шанс изменить страну и общество Фото: PA Media

Консерваторы серьезно отстают от лейбористов в опросах общественного мнения (более чем на 20%), и, несмотря на снижение инфляции с исторического максимума, которого она достигла к концу 2022 года, им не удается сократить разрыв.