Передача "Мой дом с IKEA" ищет участников: подай заявку на бесплатное преображение дома до 2 июня

IKEA ищет участников для нового сезона передачи, которые мечтают бесплатно преобразить интерьер своего дома или помещений для бизнеса. Это будет уже 10-й сезон передачи "Мой дом с IKEA", и ее создатели, как и прежде, ищут и обычные, и представляющие сложности помещения для обновления интерьера.
Подать заявку на участие в передаче для преображения помещений можно до 2 июня на сайте tv3.lv/ikeamajas.
Десять историй станут частью уже хорошо известной и любимой многими зрителями передачи "Мой дом с IKEA" на телеканале TV3, осенний сезон которой начнется в октябре. В 10-м сезоне передачи участники будут разыгрывать бюджет проекта. Все остальное, связанное с преображением - замеры, планирование дизайна, сборка мебели и разработка лучших решений - будет полностью возложено на дизайнеров интерьера IKEA.
Приглашают подать заявки на преображение не только владельцев жилья, но и негосударственные организации, предприятия и других заинтересованных лиц. На данный момент дизайнерами интерьера IKEA бесплатно были преображены уже более 70 жилых помещений, общественных пространств и помещений предприятий.
"53% жителей Латвии утверждают, что дом является их любимым местом - об этом свидетельствуют данные новейшего исследования IKEA "Жизнь дома"*. Более трети считают, что одним из важных элементов, приносящих радость в дом, является его улучшение, а 49% опрошенных упомянули, что в ближайшие два года планируют переехать или сделать ремонт. Именно поэтому в новом сезоне передачи наша команда дизайнеров интерьера готова поощрить к творческим и смелым переменам не только участников, но и зрителей телешоу", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
В предыдущих сезонах передачи были преобразованы спальни, гостиные, нестандартные кухни, предбанник, прихожие, мансардные зоны, летние домики, гаражи, комнаты отдыха учителей и другие нестандартные зоны, помещения предприятий, а также помещения семейных кризисных центров. Специалисты IKEA помогли участникам начать новый этап в жизни, показали, как успешнее организовать жилое пространство, и даже создали интерьеры, которые отражают личность жильцов.
"В этом году "Мой дом с IKEA" отмечает юбилейный 10-й сезон. Мы радовали и удивляли и больших, и маленьких, и семьи, и предприятия, преобразив до неузнаваемости 72 различных помещения - спальни, детские комнаты, кухни, прихожие и даже гараж, кафе и домик на дереве. Мы очень довольны проделанной работой и приятно взволнованы тем, что нас всех ждет в 10-м сезоне", - рассказывает перед новым сезоном продюсер передачи Луизе Фелдмане.
Новый сезон передачи начнется уже осенью - на телеканале TV3 ее выпуски будут выходить с середины октября. Заявки на участие можно подавать до 2 июня 2024 года на сайте www.tv3.lv/ikeamajas. Организаторы проекта свяжутся только с теми, кто будет отобран для участия во втором туре.
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