Передача "Мой дом с IKEA" ищет участников: подай заявку на бесплатное преображение дома до 2 июня

Подать заявку на участие в передаче для преображения помещений можно до 2 июня на сайте tv3.lv/ikeamajas.

Десять историй станут частью уже хорошо известной и любимой многими зрителями передачи "Мой дом с IKEA" на телеканале TV3, осенний сезон которой начнется в октябре. В 10-м сезоне передачи участники будут разыгрывать бюджет проекта. Все остальное, связанное с преображением - замеры, планирование дизайна, сборка мебели и разработка лучших решений - будет полностью возложено на дизайнеров интерьера IKEA.

Приглашают подать заявки на преображение не только владельцев жилья, но и негосударственные организации, предприятия и других заинтересованных лиц. На данный момент дизайнерами интерьера IKEA бесплатно были преображены уже более 70 жилых помещений, общественных пространств и помещений предприятий.