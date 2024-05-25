Видео Россия нанесла воздушный удар по магазину строительных товаров в Харькове

Россия в субботу нанесла воздушный удар по строительному гипермаркету в Харькове, когда в нем находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших. В супермаркете произошел пожар, который полностью охватил здание гипермаркета площадью в 10 000 квадратных метров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Представитель Харьковской региональной администрации Олег Синегубов сказал, что общая площадь магазина составляет около 15 000 квадратных метров по последним сведениям, в результате авиаудара России погибли не менее 2 человек, более 24 получили ранения.
🤬 рф нанесла черговий жорстокий удар по Харкову. Просто посеред дня.— Рубрика (@rubryka) May 25, 2024
По будівельному гіпермаркету влучили дві керовані авіабомби.
Пожежа повністю охопила приміщення, 15 тис. кв. м. У гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей pic.twitter.com/lMJyhG9Uab
В свою очередь, глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что большое количество людей пропало без вести и многие ранены.
Мэр города Игорь Терехов рассказал журналистам, что с примерно 15 сотрудниками строительного гипермаркета пропала связь.
"Очевидно, удар был нанесен именно по торговому центру, где было много людей - это чистый терроризм", - сказал Игорь Терехов.
По предварительной информации, российские войска использовали при атаке авиационные бомбы УМПБ Д-30, которые ранее уже использовались при атаке на Харьков, сообщил журналистам представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. По словам начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, бомба попала в помещение, в котором находились краски и лаки.
После первого наступления российские войска нанесли еще один удар по Центральному парку города, сказал Терехов. Информация о пострадавших уточняется.
😡Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало багато людей, чимало наразі вважаються зниклими безвісти— Громадське радіо (@HromadskeRadio) May 25, 2024
Станом на 17.00 відомо про двох загиблих та 11 поранених. на місці влучання — масштабна пожежа. https://t.co/QFkjJvuiKq
Відео: Радіо Своода pic.twitter.com/ZRkeQcxLRb
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