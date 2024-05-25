Видео Россия нанесла воздушный удар по магазину строительных товаров в Харькове

Представитель Харьковской региональной администрации Олег Синегубов сказал, что общая площадь магазина составляет около 15 000 квадратных метров по последним сведениям, в результате авиаудара России погибли не менее 2 человек, более 24 получили ранения.

🤬 рф нанесла черговий жорстокий удар по Харкову. Просто посеред дня.



По будівельному гіпермаркету влучили дві керовані авіабомби.



Пожежа повністю охопила приміщення, 15 тис. кв. м. У гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей pic.twitter.com/lMJyhG9Uab — Рубрика (@rubryka) May 25, 2024

В свою очередь, глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что большое количество людей пропало без вести и многие ранены.

Мэр города Игорь Терехов рассказал журналистам, что с примерно 15 сотрудниками строительного гипермаркета пропала связь.

"Очевидно, удар был нанесен именно по торговому центру, где было много людей - это чистый терроризм", - сказал Игорь Терехов.

По предварительной информации, российские войска использовали при атаке авиационные бомбы УМПБ Д-30, которые ранее уже использовались при атаке на Харьков, сообщил журналистам представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. По словам начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, бомба попала в помещение, в котором находились краски и лаки.

После первого наступления российские войска нанесли еще один удар по Центральному парку города, сказал Терехов. Информация о пострадавших уточняется.

😡Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало багато людей, чимало наразі вважаються зниклими безвісти



Станом на 17.00 відомо про двох загиблих та 11 поранених. на місці влучання — масштабна пожежа. https://t.co/QFkjJvuiKq



Відео: Радіо Своода pic.twitter.com/ZRkeQcxLRb — Громадське радіо (@HromadskeRadio) May 25, 2024

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