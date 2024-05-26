Науседа с большим отрывом побеждает на выборах президента Литвы, соперница признала поражение

"Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы", - сказала Ингрида Шимоните журналистам.

Она заявила, что продолжит свою работу в качестве премьер-министра в понедельник, 27 мая.

Шимоните поблагодарила за поддержку тех, кто проголосовал за нее, несмотря на призывы некоторых политиков не голосовать за нее в первом туре и не допустить ее выхода во второй тур.

Она также добавила, что должность премьер-министра не облегчила ей задачу баллотироваться на пост президента.

После подсчета голосов на 1650 из 1895 избирательных участков выяснилось, что во втором туре состоявшихся в воскресенье выборов Науседа набрал 77,17% голосов, а Шимоните - 21,28% голосов, согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией.

Явка избирателей составила 49,61%.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, в котором участвовало восемь кандидатов, Науседа набрал 43,95% голосов, а Шимоните - 20,05% голосов. Активность в первом туре составила 59,95%.

Также пять лет назад во втором туре выборов также соперничали Науседа и Шимоните.

Тогда Науседа победил с 66,53% голосов, а Шимоните получила 33,47% голосов. После победы консерваторов на парламентских выборах 2020 года Шимоните стала премьер-министром.

Президент Литвы избирается сроком на пять лет и может занимать свой пост не более двух сроков подряд.

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