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Передача: Со смотровой площадки Академии наук упал мужчина

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Академия наук
Академия наук Фото: Zane Bitere/LETA

Днем во вторник, 28 мая, автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы подъехал к зданию Академии наук со стороны улицы Карля Миленбаха, чтобы снять с крыши четвертого этажа тело человека, сообщает передача Degpunktā.

"Я ехала мимо, и просто стояли полиция и скорая. Была суета. На самом деле я особо ничего не видела", - рассказала очевидица происшествия.

По имеющейся в распоряжении Degpunktā информации, погиб молодой мужчина.

Полиция начала уголовный процесс.

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