Передача: Со смотровой площадки Академии наук упал мужчина

Днем во вторник, 28 мая, автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы подъехал к зданию Академии наук со стороны улицы Карля Миленбаха, чтобы снять с крыши четвертого этажа тело человека, сообщает передача Degpunktā.
"Я ехала мимо, и просто стояли полиция и скорая. Была суета. На самом деле я особо ничего не видела", - рассказала очевидица происшествия.
По имеющейся в распоряжении Degpunktā информации, погиб молодой мужчина.
Полиция начала уголовный процесс.
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