"Будущее анимации". Латвийский мультфильм покорил Канны

Недавно во Франции завершился Каннский кинофестиваль. И одним из заметных его участников стал латвийский режиссер и аниматор Гинтс Зилбалодис, который привез в Канны свой второй полнометражный мультфильм - Straume ("Поток"). И пусть наград работа не получила, фильм снискал множество комплиментов от зрителей, критиков и даже первых лиц индустрии.
Критики на похвалу не скупились. На данный момент на портале Rotten Tomatoes, который собирает как оценки обычных зрителей, так и рецензии критиков, у мультфильма Straume 100% положительных отзывов, на портале IMDb средняя оценка мультфильма составляет 7,7 балла из 10.
Для сравнения: у последнего мультфильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" средний балл на IMDb составляет 7,6, как и у мультфильма Гильермо дель Торо "Пиноккио".