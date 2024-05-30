"Наша позиция ясна". Глава МИД Венгрии посетил Беларусь

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетил Беларусь, чтобы принять участие в переговорах о расширении отношений, несмотря на санкции Евросоюза против этого государства, сообщает АР.
"Наша позиция ясна: меньше санкций, больше сотрудничества!" - сообщил Сийярто.
ЕС установил санкции против Беларуси за репрессии после массовых протестов, спровоцированных президентскими выборами в 2020 году, которые оппозиция и Запад считают нечестными. Далее изоляция Беларуси усугубилась после того, как диктатор Александр Лукашенко разрешил российской армии использовать территорию Беларуси, чтобы 24 февраля 2022 года начать полномасштабное вторжение в Украину.
Сийярто заявил, что "санкции не работают", но отметил, что Венгрия "увеличивает экономическое сотрудничество с Беларусью в сферах, которые не затрагивают санкции".
"Мы окажем любую поддержку развитию сотрудничества, - сказал Сийярто. - Мы открыто говорим об этом, мы ничего не скрываем".
Белорусские и венгерские чиновники подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает обучение персонала и обслуживание радиоактивных отходов.
"Подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике очень важно, оно позволяет нам использовать опыт, накопленный Беларусью в строительстве реакторов аналогичной технологии", - заявил Сийярто после переговоров.
Венгрия сотрудничает с Россией по вопросу установки нового реактора на атомной электростанции (АЭС) "Пакш", запуск которой запланирован на это десятилетие. В Беларуси также есть АЭС российского производства.
Глава МИД Беларуси Сергей Алейник выразил надежду, что президентство Венгрии в ЕС во второй половине этого года будет способствовать "здоровым тенденциям" в Европе. "Люди устали от конфронтации, давления и эскалации", - сказал Алейник.
Сийярто впервые посетил Беларусь в феврале 2023 года, став первым должностным лицом высокого уровня из страны ЕС, посетившим Минск после того, как ЕС установил санкции против Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была соперницей Лукашенко на выборах и после этого была вынуждена покинуть страну, резко раскритиковала Сийярто за посещение Беларуси, несмотря на санкции ЕС.
"Такие визиты абсолютно недопустимы и аморальны", - заявила Тихановская новостному агентству AP.
Она сказала, что Сийярто стоило посетить основателя группы по защите прав людей "Весна", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, который является одним из примерно 1400 политзаключенных в Беларуси.
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