"Наша позиция ясна". Глава МИД Венгрии посетил Беларусь

"Наша позиция ясна: меньше санкций, больше сотрудничества!" - сообщил Сийярто.

ЕС установил санкции против Беларуси за репрессии после массовых протестов, спровоцированных президентскими выборами в 2020 году, которые оппозиция и Запад считают нечестными. Далее изоляция Беларуси усугубилась после того, как диктатор Александр Лукашенко разрешил российской армии использовать территорию Беларуси, чтобы 24 февраля 2022 года начать полномасштабное вторжение в Украину.

Сийярто заявил, что "санкции не работают", но отметил, что Венгрия "увеличивает экономическое сотрудничество с Беларусью в сферах, которые не затрагивают санкции".

"Мы окажем любую поддержку развитию сотрудничества, - сказал Сийярто. - Мы открыто говорим об этом, мы ничего не скрываем".

Белорусские и венгерские чиновники подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает обучение персонала и обслуживание радиоактивных отходов.

"Подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике очень важно, оно позволяет нам использовать опыт, накопленный Беларусью в строительстве реакторов аналогичной технологии", - заявил Сийярто после переговоров.