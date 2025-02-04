Украина в январе получила рекордное количество звонков от близких российских солдат

Украина в январе прошлого года открыла горячую телефонную линию, при помощи которой россияне могут узнать информацию о пропавших родственниках и друзьях, служащих в российской армии. Координационный центр, руководящий этим проектом, сообщил, что в прошлом месяце получил 8458 запросов.

"Такое число запросов в месяц - это рекорд", - сообщил координационный центр, добавив, что это число на 22% выше, чем число полученных в декабре звонков.

В центре рассказали, что всего с начала проекта было получено более 60 000 просьб предоставить информацию о пропавших российских солдатах. Центр указал, что реальное число пропавших российских солдат, вероятно, в два или три раза больше, "так как еще не все родственники обратились в украинский проект".

В рамках проекта было констатировано, что в украинском плену находятся 1790 человек, по поводу которых интересовались родственники. 408 из них были обменяны на украинских солдат.

По оценкам координационного центра, рост числа полученных из России запросов свидетельствует об огромных потерях противника в Украине.

Обмен заложниками и телами погибших солдат по-прежнему является одной из редких сфер сотрудничества Киева и Москвы.

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