"Он нам будет принадлежать". США могли бы "перехватить" сектор Газа, предлагает Трамп

Трамп также повторил свой призыв к перемещению палестинцев из разоренного войной сектора Газа в Египет и Иорданию, хотя палестинцы и эти две страны категорически отвергли его предложение.

Он сказал, что двум миллионам жителей сектора Газа следует "отправиться в другие заинтересованные страны с гуманными сердцами".

"Я не думаю, что люди должны возвращаться. Именно сейчас в Газе жить нельзя. Мне кажется, нужно другое место. Я думаю, что это должно быть место, которое сделает людей счастливыми", - сказал Трамп.

"США переймут сектор Газа, и мы тоже поработаем над ним. Нам он будет принадлежать", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху.

Трамп сказал, что США нейтрализуют неразорвавшиеся бомбы, "сровняют место" и уберут разрушенные здания, а также "создадут экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей в этом районе".

Трамп сказал, что США превратят сектор Газа в "Ривьеру Ближнего Востока", где смогут жить "люди мира", включая палестинцев.

"Мы обеспечим, что это будет сделано на мировом уровне. Это будет замечательно для людей - прежде всего для палестинцев", - сказал Трамп.

Трамп, однако, дал понять, что нынешние жители сектора Газа могут туда не вернуться.

"Процесс восстановления и заселения не должен осуществляться теми же людьми, которые там действительно стояли и боролись за это, жили, умирали и жалко существовали", - сказал Трамп.

Нетаньяху назвал Трампа "«самым большим другом, который когда-либо был у Израиля". Он сказал, что план президента США о секторе Газа может "изменить историю" и стоит на него "обратить внимание".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!