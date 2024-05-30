В Юрмале выступит актер Александр Филиппенко

9 июля в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" пройдет моноспектакль Александра Филиппенко и концерт с участием выдающихся музыкантов со всего мира.
*Ранее в эту дату был заявлен концерт Николая Фоменко. Организаторы сообщают, что все желающие сдать билеты могут подать заявку в Bilešu serviss, согласно установленным правилам. Также все ранее приобретенные билеты действительны на новое событие.
9 июля в 19:30 в концертном зале Dzintari (Turaidas iela 1, Jūrmala) состоится литературно-музыкальный вечер с программой из двух отделений. В первой части выступит актер театра и кино Александр Филиппенко с моноспектаклем "Здравствуйте, Михаил Михайлович!".
В этой искрометной программе артист виртуозно объединяет двух гениальных авторов — Михаила Михайловича Зощенко и Михаила Михайловича Жванецкого. Хотя эти писатели-сатирики, вошедшие в историю, представляют две разные эпохи, они схожи своим ироничным отношением к событиям и умением предложить людям эту иронию в качестве защиты. Именно поэтому маленький человек — герой Зощенко так или иначе остается счастливым, а советский человек — герой Жванецкого находит над чем посмеяться даже в бытовом аду. Александр Филиппенко предлагает зрителям вместе поиронизировать над глупостью, пошлостью и немного над собой.
В музыкально-литературном вечере также принимают участие: уникальный музыкант, признанный лучшим баянистом мира, покоривший своими яркими выступлениями миллионы зрителей, Айдар Гайнуллин (Германия); обладательница чарующего сопрано, оперная дива, выступающая на мировых сценах Зарина Алтынбаева (Казахстан), а также, уже полюбившийся латвийскому зрителю ансамбль Gentlemen's Strings, с участием его создателя, легендарного контрабасиста Григория Ковалевского.
Классика, джаз, танго, world music, рок, фолк, этно – программа объединит самые разные музыкальные жанры и стили. В исполнении маэстро баяна Айдара Гайнуллина, прозвучит музыка Эйтора Вила-Лобоса, Франческо Сартори, Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя. Помимо классических произведений Айдар Гайнуллин исполнит на баяне хиты легендарных рок-групп - Rammstein, Nirvana, The Prodigy, Queen, а также собственные сочинения, в том числе, знаменитую тему из кинофильма Ивана Вырыпаева "Эйфория".
Зарина Алтынбаева наряду с известными оперными ариями, включая знаменитую Хабанеру, арию Кармен из оперы Бизе "Кармен", совместно с Айдаром исполнит композиции Пьяццоллы, Вила-Лобоса и другие произведения.
Яркое представление станет незабываемым культурным событием для всех ценителей сатиры и юмора и страстной, неподражаемой манеры исполнения великих произведений из золотого фонда мировой музыкальной культуры.
Александр Филиппенко — актер высшей пробы, актер-легенда, актер-эпоха. Знаток классики, блестящий декламатор и, конечно, звезда театра и кино, сыгравший множество ярких ролей — от Кощея Бессмертного до Азазелло. Выступления Филиппенко — всегда мощный поток невероятной энергии. Энергии таланта, энергии художественного слова. И возможность прикоснуться к этому искусству — большая удача.
Айдар Гайнуллин, баян (Германия). Баянист с мировым именем, композитор, выступал в самых престижных залах мира, таких как: Carnegie Hall (Нью Йорк), Большой зал Берлинской филармонии, зал Gaveau (Париж), Кеннеди-центре (Вашингтон), зал Wigmore (Лондон). Выступает с такими звезными партнерами, как Степан Хаусер, Мирей Матье, Анной Нетребко, Эрвином Шроттом и другими артистами.
Зарина Алтынбаева, оперная певица, сопрано (Казахстан).
Лауреат многих международных конкурсов.Выступала на сценах всемирно известных театров, среди которых: Pergolesi Opera Theater (Италия), Astana Opera (Казахстан), Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (Грузия), Tokyo Bunka Kaikan (Япония), Мариинский театр, Геликон Опера (Россия), Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета (Азербайджан) и др. Много внимания уделяет эстрадной музыке. Записала диск с Димашем (Dimašs Kudaibergens) - знаменитым поп музыкантом Казахстана, обладателем голоса с диапазоном в 6 октав.
Ансамбль Gentlemen's String, созданный Григорием Ковалевский из известных латвийских музыкантов за короткое время завоевал симпатии зрителей, с большим успехом выступая на концертных площадках Латвии.
Григорий Ковалевский - живая легенда в мире музыки. Его партнерами по сцене были Святослав Рихтер, Миша Майский, Мстислав Ростропович, Евгений Кисин, Михаил Плетнев и другие выдающиеся музыканты. 40 лет своей творческой жизни Григорий Ковалевский, отдал оркестру «Виртуозы Москвы», он - один из его создателей. Был не только музыкантом, но и директором этого прославленного коллектива.
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