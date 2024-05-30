В Юрмале выступит актер Александр Филиппенко

Классика, джаз, танго, world music, рок, фолк, этно – программа объединит самые разные музыкальные жанры и стили. В исполнении маэстро баяна Айдара Гайнуллина, прозвучит музыка Эйтора Вила-Лобоса, Франческо Сартори, Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя. Помимо классических произведений Айдар Гайнуллин исполнит на баяне хиты легендарных рок-групп - Rammstein, Nirvana, The Prodigy, Queen, а также собственные сочинения, в том числе, знаменитую тему из кинофильма Ивана Вырыпаева "Эйфория".

Зарина Алтынбаева наряду с известными оперными ариями, включая знаменитую Хабанеру, арию Кармен из оперы Бизе "Кармен", совместно с Айдаром исполнит композиции Пьяццоллы, Вила-Лобоса и другие произведения.

Яркое представление станет незабываемым культурным событием для всех ценителей сатиры и юмора и страстной, неподражаемой манеры исполнения великих произведений из золотого фонда мировой музыкальной культуры.

Александр Филиппенко — актер высшей пробы, актер-легенда, актер-эпоха. Знаток классики, блестящий декламатор и, конечно, звезда театра и кино, сыгравший множество ярких ролей — от Кощея Бессмертного до Азазелло. Выступления Филиппенко — всегда мощный поток невероятной энергии. Энергии таланта, энергии художественного слова. И возможность прикоснуться к этому искусству — большая удача.

Айдар Гайнуллин, баян (Германия). Баянист с мировым именем, композитор, выступал в самых престижных залах мира, таких как: Carnegie Hall (Нью Йорк), Большой зал Берлинской филармонии, зал Gaveau (Париж), Кеннеди-центре (Вашингтон), зал Wigmore (Лондон). Выступает с такими звезными партнерами, как Степан Хаусер, Мирей Матье, Анной Нетребко, Эрвином Шроттом и другими артистами.

Зарина Алтынбаева, оперная певица, сопрано (Казахстан).

Лауреат многих международных конкурсов.Выступала на сценах всемирно известных театров, среди которых: Pergolesi Opera Theater (Италия), Astana Opera (Казахстан), Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (Грузия), Tokyo Bunka Kaikan (Япония), Мариинский театр, Геликон Опера (Россия), Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета (Азербайджан) и др. Много внимания уделяет эстрадной музыке. Записала диск с Димашем (Dimašs Kudaibergens) - знаменитым поп музыкантом Казахстана, обладателем голоса с диапазоном в 6 октав.

Ансамбль Gentlemen's String, созданный Григорием Ковалевский из известных латвийских музыкантов за короткое время завоевал симпатии зрителей, с большим успехом выступая на концертных площадках Латвии.

Григорий Ковалевский - живая легенда в мире музыки. Его партнерами по сцене были Святослав Рихтер, Миша Майский, Мстислав Ростропович, Евгений Кисин, Михаил Плетнев и другие выдающиеся музыканты. 40 лет своей творческой жизни Григорий Ковалевский, отдал оркестру «Виртуозы Москвы», он - один из его создателей. Был не только музыкантом, но и директором этого прославленного коллектива.