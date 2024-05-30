Ригу посетит генеральный секретарь НАТО Столтенберг

В четверг президент Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с министром иностранных дел Байбой Браже, чтобы обсудить предстоящий саммит и актуальные вопросы внешней политики.

Кроме того, стороны обсудили участие президента страны в саммите высокого уровня "За мир для Украины", который пройдет 15 июня и 16 июня в Швейцарии, и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне с 9 июля по 11 июля.

Рижский саммит стран Восточного фланга НАТО пройдет в юбилейный для НАТО год: в этом году отмечается 75-летие создания НАТО и 20-летие членства Латвии в НАТО. Цель саммитов стран Восточного фланга НАТО - незадолго до проведения саммитов НАТО координировать позиции стран по важным для безопасности и обороны восточного фланга НАТО вопросам.

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