Госконтроль указал, что нужно улучшить в самоуправлениях, здравоохранении и образовании

Самоуправления должны более грамотно сотрудничать с населением и частным сектором, в сфере здравоохранения следует обеспечить доступность онкологических лекарств, а также необходимо добиться более целесообразного использования средств, вложенных в процесс непрерывного образования, отметил государственный контролер Эдгар Корчагин, выступая в четверг, 30 мая, с ежегодным докладом перед Сеймом.
В начале выступления госконтролер подчеркнул, что хочет обратить внимание на те проблемы, на решение которых следовало бы направить особые усилия и которые нельзя решить поправками к нормативным актам - к ним следует подходить с мотивацией и ценностями, которые мы применяем, приступая к своим обязанностям.
Для этого необходима смелость и готовность к переменам, чтобы повысить доверие общества, подчеркнул госконтролер и предложил посмотреть на пути поиска решений сквозь призму ценностей Государственного контроля: сотрудничество, ответственность и развитие. Решения могут быть найдены только при сотрудничестве всех причастных, добавил Корчагин.
Госконтроль выявил проблемы отсутствия эффективного диалога между самоуправлениями и населением. В ходе ревизии учреждение убедилось, что во многих муниципалитетах хорошо спланированная инфраструктура оказалась неподходящей для жителей.
В числе проблем Корчагин отметил то, что местное сообщество не вовлекается в принятие важных для себя решений, а также то, что согласованные с населением решения впоследствии часто изменяются. Это и другие негативные примеры могут серьезно подорвать доверие населения к управлению страной в целом, отметил госконтролер.
Как условно неправильную он оценил тенденцию в самоуправлениях продолжать удерживать контроль над сферами, которые следует отдать под ответственность частного сектора. Он указал самоуправлениям на необходимость сотрудничества с частным сектором, что повысило бы производительность, качество услуг и создало бы новые возможности как для рынка труда, так и для населения.
Корчагин призвал публичный сектор к "бескомпромиссной открытости" и прозрачности в принятии решений.
"Если мы хотим завоевать доверие общества, мы не можем быть открытыми только тогда, когда это выгодно, или только в той мере, чтобы не получать неудобные вопросы о своих решениях", - подчеркнул госконтролер.
Подводя итоги работы Госконтроля, его руководитель отметил недочеты, выявленные в ходе ревизии онкологической сферы: так, Минздрав не может объяснить, каким образом установлены допустимые границы наценки для торговых сетей и аптек, напрямую влияющие на конечную цену компенсируемых государством лекарств, и то, сколько лекарств можно обеспечить пациенту из-за ограниченного государственного финансирования. В результате цены на компенсируемые лекарства при лечении онкологических заболеваний в Латвии самые высокие в Балтии, заключил Госконтроль.
Неприятные выводы в аспекте ответственности сделаны в ходе ревизий закупок продовольствия для нужд Латвийской армии и финансовой ситуации города Резекне, отметил Корчагин.
Он также напомнил, что качественное управление, охрана окружающей среды, здоровье людей, правосудие - это сферы, в которых вместе с органами госуправления Госконтроль уже добился ряда улучшений.
"В ходе проведенных в прошлом году ревизий мы увидели ряд проблемных сфер, которые уже долгое время требовали перемен", - сказал Корчагин, приведя в качестве примера недостаточную оцифрованность геологической информации, из-за чего в Латвии уже 20 лет не ведется систематический поиск и изучение новых ресурсов полезных ископаемых.
Латвийский национальный архив до сих пор не создал эффективную систему управления, которая обеспечила бы получение и хранение электронных документов, в частности архивных ценностей, заключил Госконтроль.
Госконтролер подчеркнул, что возможность сокращения бюрократии и расходов наглядно подтвердила ревизия сферы непрерывного образовании для взрослых. Если бы учебу для взрослых обеспечивало только одно учреждение, а не два, как сейчас, то это обходилось бы государству минимум на 3,6 млн евро дешевле, отметил Корчагин.
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