Госконтроль указал, что нужно улучшить в самоуправлениях, здравоохранении и образовании

Как условно неправильную он оценил тенденцию в самоуправлениях продолжать удерживать контроль над сферами, которые следует отдать под ответственность частного сектора. Он указал самоуправлениям на необходимость сотрудничества с частным сектором, что повысило бы производительность, качество услуг и создало бы новые возможности как для рынка труда, так и для населения.

Корчагин призвал публичный сектор к "бескомпромиссной открытости" и прозрачности в принятии решений.

"Если мы хотим завоевать доверие общества, мы не можем быть открытыми только тогда, когда это выгодно, или только в той мере, чтобы не получать неудобные вопросы о своих решениях", - подчеркнул госконтролер.

Подводя итоги работы Госконтроля, его руководитель отметил недочеты, выявленные в ходе ревизии онкологической сферы: так, Минздрав не может объяснить, каким образом установлены допустимые границы наценки для торговых сетей и аптек, напрямую влияющие на конечную цену компенсируемых государством лекарств, и то, сколько лекарств можно обеспечить пациенту из-за ограниченного государственного финансирования. В результате цены на компенсируемые лекарства при лечении онкологических заболеваний в Латвии самые высокие в Балтии, заключил Госконтроль.

Неприятные выводы в аспекте ответственности сделаны в ходе ревизий закупок продовольствия для нужд Латвийской армии и финансовой ситуации города Резекне, отметил Корчагин.