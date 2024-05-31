Фото Россия нанесла удар по Харькову, есть погибшие. Украина атаковала нефтебазу в Краснодарском крае

"В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - добавил Кондратьев.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что военно-морские силы страны нанесли удар украинскими ракетами "Нептун" по нефтяным терминалам и паромной переправе в Краснодарском крае, пишет Русская служба BBC.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", который находится в Краснодарском крае РФ", - сказано в утреннем сообщении Генштаба.

По сообщению, удар был нанесен в начале 31 мая, то есть "на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы" в аннексированном Крыму, которые курсировали в порт "Кавказ".

"Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун"", - сообщает Генштаб.

Кроме того, как утверждают украинские военные, украинские беспилотники поразили еще один нефтяной терминал на территории Краснодарского края РФ.

В сообщениях ВСУ сказано, что удар по Краснодарскому краю был нанесен ракетами, запущенными с берега - значит такие ракеты должны были преодолеть расстояние от 400 до более чем 600 километров и пролететь над Крымом (либо обогнуть полуостров).

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