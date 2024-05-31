В ночь на 31 мая Россия вновь нанесла удар по Украине. Сообщается о попадании в жилой дом в Харькове. Есть погибшие. Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, пишет Русская служба BBC.
Фото ⟩ Россия нанесла удар по Харькову, есть погибшие. Украина атаковала нефтебазу в Краснодарском крае
Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 25, сообщило управление Национальной полиции Украины по Харьковской области.
По последним данным местных властей, погибли пять человек.
"Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 23 человека, в том числе 12-летние мальчик и девочка", - говорится в сообщении.
Пятиэтажка, в которую попала ракета, находится в Новобаварском районе Харькова.
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, в результате возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.
"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - написал он в Telegram.
По словам губернатора, в нескольких районах края была отражена атака дронов. Сигнал воздушной опасности ранее объявляли в Новороссийске.
"В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - добавил Кондратьев.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что военно-морские силы страны нанесли удар украинскими ракетами "Нептун" по нефтяным терминалам и паромной переправе в Краснодарском крае, пишет Русская служба BBC.
"Ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", который находится в Краснодарском крае РФ", - сказано в утреннем сообщении Генштаба.
По сообщению, удар был нанесен в начале 31 мая, то есть "на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы" в аннексированном Крыму, которые курсировали в порт "Кавказ".
"Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун"", - сообщает Генштаб.
Кроме того, как утверждают украинские военные, украинские беспилотники поразили еще один нефтяной терминал на территории Краснодарского края РФ.
В сообщениях ВСУ сказано, что удар по Краснодарскому краю был нанесен ракетами, запущенными с берега - значит такие ракеты должны были преодолеть расстояние от 400 до более чем 600 километров и пролететь над Крымом (либо обогнуть полуостров).
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