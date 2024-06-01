Кая Каллас: У нас нет "плана B" на случай поражения Украины

В интервью ВВС Каллас указала, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП.

"Если бы так поступала каждая страна НАТО, Украина бы победила", - уверена она.

У Каллас спросили, есть ли у государства "план В" на случай, если Украина проиграет и вторжение России в конце концов будет удачным.

"У нас нет плана B для российской победы, потому что тогда мы бы перестали фокусироваться на плане A", - ответила Каллас, подразумевая под этим победу Украины.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только вопрос территории. Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО", - считает она.

Премьер-министр Эстонии отметила, что Россия реализует против Запада гибридную войну и "хочет посеять страх в наших сообществах".

Рагее Кая Каллас заявляла, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира мешает страх.

Каллас также считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить Европу и ослабить ее поддержку Украины.

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