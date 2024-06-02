Фото Юрмала отпраздновала начало лета: собралось более 20 000 человек

Во время праздника на стоянке в Майори до полуночи проходил фестиваль уличной еды Street Food, в свою очередь на улице Йомас прошла самая длинная диско-вечеринка, во время которой на нескольких "звуковых башнях" играли разные диджеи. Посетители сада Хорна могли принять участие в летних развлечениях, а у концертного зала "Дзинтари" в "Городке вкусняшек" праздником могли насладиться семьи с детьми.

У концернтого зала "Дзинтари" можно было встретить друзей Юрмалы - представителей иностранных посольств и городов-побратимов, а в палатке Латвийской волейбольной федерации можно было узнать о предстоящем финале Кубка наций по пляжному волейболу.

В этом году в традиционном шествии Праздника курорта, удивляя нарядами и интерактивными представлениями, приняли участие более 50 юрмальских коллективов. Юрмальчане и гости города встретили участников шествия бурными овациями, получив в ответ радостное ликование. Во время шествия царила приятная и позитивная атмосфера. Шаг и ритм участникам помогал поддерживать духовой оркестр Jūrmala, оркестр Юрмальской музыкальной средней школы и друзья Юрмалы - участники школы барабанов Анджея Грауды, которым отвечали участники шествия - представители юрмальских предприятий, учреждений и обществ, а также творческие коллективы.

Вечером на пляже в Майори на большой сцене выступили певица Мария Наумова, группы Labvēlīgais tips и Citi zēni и рэпер rolands če. Завершилось все красочным салютом над морем, после чего до полуночи присутствующих развлекал диджей Килкутс.

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