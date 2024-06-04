На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит "Би-2"

"Би-2" - тот редкий коллектив, каждый концерт которого - это уникальное шоу, включающее не только спецэффекты и продуманный сценарий - визитной карточкой рок-группы являются концерты с симфоническим оркестром, который каждый раз поражает своим масштабом и качеством звучания.

На протяжении всей карьеры "Би-2" пользовались международным успехом в странах Восточной Европы и были удостоены множества международных наград, в том числе World Music Prize. В 2023 году участники коллектива эмигрировали в Израиль, чтобы продолжить свое музыкальное путешествие.

Субботний концерт обещает быть особенно ярким, ведь помимо "Би-2" перед зрителями фестиваля выступят любимые всеми SunStroke Project, эстонские звезды Элина Нечаева и Уку Сувисте, а также талантливая финская певица Соня Бишоп, которая в 2006 году в сотрудничестве с латвийскими артистами записала 14 песен Раймонда Паулса на английском языке. На сцене концертного зала "Дзинтари" также выступят Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Иго Фоминс, Айша и другие!

Уку Сувисте Фото: Пресс-фото

Каждый год фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala привлекает гостей и жителей со всей Латвии, предлагая насыщенную программу в течение трех дней. Уникальность фестиваля заключается в том, что за один концерт на сцену выходят более десяти любимых и новых артистов, удивляющих своим живым звуком и талантом.

Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss. Не упустите шанс стать частью этого выдающегося культурного и музыкального события.

Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!