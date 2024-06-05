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Синоптики дали грустный прогноз на выходные

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В конце этой недели и на следующей неделе в Латвии будет прохладнее, чем было в минувшие три недели, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, будет преобладать западный ветер от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха понизится до +8...+15 градусов, в ночь на пятницу и субботу столбики термометров местами опустятся до отметки +5...+7 градусов. Максимальная температура воздуха днем в основном составит +16...+21 градус.

Похожая погода ожидается и на следующей рабочей неделе. Вероятнее всего, осадков будет немного, на части территории Латвии продолжится засуха, а также сохранится высокая пожароопасность в лесах.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, жара может вернуться в Латвию после 15 июня, когда воздух прогреется до +30 градусов и выше.

С возвращением жары вероятны разрушительные грозы.

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