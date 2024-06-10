"Нет дня, чтобы я не думал о моих украинских друзьях". 10 вопросов Александру Филиппенко

Российский актёр Александр Филиппенко осудил военное вторжение РФ на территорию Украины и ныне проживает в Литве.

Александр Филиппенко - актер высшей пробы, актер-легенда, актер-эпоха. Знаток классики, блестящий декламатор и, конечно, звезда театра и кино, сыгравший множество ярких ролей - от Кощея Бессмертного до Азазелло.

RUS TVNET попросил Александра Филиппенко закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Жаль, что я так поздно узнал... что написал Саша Чёрный: "Соломон нам оставил два мудрых совета: убегай от тоски и с глупцами не спорь".

2. Сейчас я читаю... Набокова "Взгляни на арлекинов!".

3. Город, в который я влюбилcя с первого взгляда... Вильнюс - зеленый, маленький, уютный и очень приветливый.

4. Я всегда восхищался... теми, кто умеет нырять с высоких скал! Кто умеет плевать на чужое мнение о себе.

5. Если бы я мог читать мысли, то... узнал бы, о чём думают мои собаки.