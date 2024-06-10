"Нет дня, чтобы я не думал о моих украинских друзьях". 10 вопросов Александру Филиппенко

9 июля в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" пройдет моноспектакль Александра Филиппенко и концерт с участием выдающихся музыкантов со всего мира.
Российский актёр Александр Филиппенко осудил военное вторжение РФ на территорию Украины и ныне проживает в Литве.
Александр Филиппенко - актер высшей пробы, актер-легенда, актер-эпоха. Знаток классики, блестящий декламатор и, конечно, звезда театра и кино, сыгравший множество ярких ролей - от Кощея Бессмертного до Азазелло.
RUS TVNET попросил Александра Филиппенко закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Жаль, что я так поздно узнал... что написал Саша Чёрный: "Соломон нам оставил два мудрых совета: убегай от тоски и с глупцами не спорь".
2. Сейчас я читаю... Набокова "Взгляни на арлекинов!".
3. Город, в который я влюбилcя с первого взгляда... Вильнюс - зеленый, маленький, уютный и очень приветливый.
4. Я всегда восхищался... теми, кто умеет нырять с высоких скал! Кто умеет плевать на чужое мнение о себе.
5. Если бы я мог читать мысли, то... узнал бы, о чём думают мои собаки.
6. Я не умею... готовить, но это потому что не было возможности - все позиции на кухне заняты моей женой Маришей!
7. Нет дня, чтобы… я не думал о моих украинских друзьях, на головы которых падают российские бомбы…
8. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... Саша! Не давай никому никаких советов! Саша! Не думай о прошлом и о будущем - живи сегодняшним днем!
9. В последний раз я громко смеялся... на фильме Вуди Аллена "Пули над Бродвеем".
10. Я боюсь... что никогда уже не вернусь в Россию. Забыть текст на сцене (мне иногда это снится).
9 июля в 19:30 в концертном зале Dzintari (Turaidas iela 1, Jūrmala) состоится литературно-музыкальный вечер с программой из двух отделений. В первой части выступит актер театра и кино Александр Филиппенко с моноспектаклем "Здравствуйте, Михаил Михайлович!". Билеты можно приобрести здесь.
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