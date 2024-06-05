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Нацобъединение предлагает запретить работать в школах гражданам РФ и Беларуси

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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Фракция Национального объединения предлагает изменить требования к учителям, запретив гражданам России и Беларуси работать в латвийских школах.

По информации Министерства образования и науки, в латвийских школах сейчас работают 214 граждан России и Беларуси.

По мнению оппозиционных депутатов, недопустимо, чтобы "молодое поколение Латвии воспитывалось и образовывалось гражданами стран-агрессоров".

Фракция подготовила проект решения парламента с поручением министру образования и науки внести изменения в правила Кабинета министров № 569 "Правила об образовании и профессиональной квалификации учителей и порядке повышения профессиональной компетентности учителей", чтобы запретить гражданам России и Беларуси работать в латвийских учебных заведениях.

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