Нацобъединение предлагает запретить работать в школах гражданам РФ и Беларуси

По информации Министерства образования и науки, в латвийских школах сейчас работают 214 граждан России и Беларуси.

По мнению оппозиционных депутатов, недопустимо, чтобы "молодое поколение Латвии воспитывалось и образовывалось гражданами стран-агрессоров".

Фракция подготовила проект решения парламента с поручением министру образования и науки внести изменения в правила Кабинета министров № 569 "Правила об образовании и профессиональной квалификации учителей и порядке повышения профессиональной компетентности учителей", чтобы запретить гражданам России и Беларуси работать в латвийских учебных заведениях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!