Сколько воды нужно пить детям?

Исследования также показывают, что детям в течение всего дня необходимо пить большое количество воды (около 250-300 миллилитров) за один раз, а не делать всего несколько маленьких глотков.

Почему вода так важна для мозга?

Вода составляет около 75 процентов от общей массы мозга, и нашему мозгу необходима вода, чтобы продолжать работать.

Помимо прочих функций, вода помогает клеткам и тканям мозга сбалансировать уровень гормонов, поддерживать нормальный кровоток и доставлять в мозг витамины, минералы и кислород.

Даже легкое обезвоживание может повысить уровень гормона кортизола, который вызывает нервозность, напряжение и раздражительность. Это может повлиять на то, как мозг обрабатывает информацию, а также на уровень энергии, эмоции и поведение.

Поэтому, когда учащиеся получают достаточное количество воды, их мозг приходит в оптимальное состояние, чтобы оставаться сосредоточенным и внимательным во время уроков школе.

Как вода помогает в обучении?

Вода не только помогает нашему организму функционировать, но и помогает нашему мозгу учиться.

Исследование, проведенное среди немецких детей пятых и шестых классов в 2020 году, показало, что у тех, кто утром в течение первых четырех школьных уроков выпивал не менее 50 процентов дневной нормы воды (около одного литра), память в целом была лучше.

Исследование показало, что способность детей концентрироваться на визуальной информации была значительно лучше после употребления воды, чем без нее, пишет Medical Xpress.

В исследовании, проведенном в 2019 году в США, изучалось влияние воды на когнитивную гибкость у молодых людей. Когнитивная гибкость - это способность думать о нескольких концепциях одновременно или быстро переключаться между двумя концепциями.

В течение четырех дней детям в возрасте от девяти до 11 лет давали пить разное количество воды. Те, кто выпивал до 2,5 литра воды за 24 часа (даже больше, чем рекомендуется), лучше переключались между умственными задачами по сравнению с теми, кто пил меньшее количество воды.

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