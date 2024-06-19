Ср, 19.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Ивар Калныньш: о войне в Украине, Чулпан Хаматовой и "Мастере и Маргарите"

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Актер Ивар Калныньш - легенда латвийского театра и кинематографа. В программе "Кто вам платит?" мы не только обсудили актуальные новости - войну в Украине и постановки в латвийских театрах, но и пофилософствовали о природе искусства, значении "Мастера и Маргариты" и воинственной природе человека.

Калныньш считает, что сам факт войны - это уже поражение всего человечества.

"Там никто не выиграет. Уже все проиграли. Ужасная история, ужасная. В молодости, я помню, когда учился, была такая страшная статистика, что 100 лет на планете не было такого дня, чтобы где-нибудь не происходил какой-то конфликт. Ужас. Человек - идиот", - сокрушается он.

На аргумент о том, что социально человечество стало более гуманным (например, под запрет попали публичные казни), актер контраргументирует, что убийство стало более простым и менее эмоциональным занятием.

"На войне публично убивают. Просто иногда ты не видишь, кого убиваешь, Просто на экране смотришь - дрон летит, и там такой "пик", как в игре компьютерной, и все", - говорит Калныньш.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх