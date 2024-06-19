Ивар Калныньш: о войне в Украине, Чулпан Хаматовой и "Мастере и Маргарите"

Актер Ивар Калныньш - легенда латвийского театра и кинематографа. В программе "Кто вам платит?" мы не только обсудили актуальные новости - войну в Украине и постановки в латвийских театрах, но и пофилософствовали о природе искусства, значении "Мастера и Маргариты" и воинственной природе человека.
Калныньш считает, что сам факт войны - это уже поражение всего человечества.
"Там никто не выиграет. Уже все проиграли. Ужасная история, ужасная. В молодости, я помню, когда учился, была такая страшная статистика, что 100 лет на планете не было такого дня, чтобы где-нибудь не происходил какой-то конфликт. Ужас. Человек - идиот", - сокрушается он.
На аргумент о том, что социально человечество стало более гуманным (например, под запрет попали публичные казни), актер контраргументирует, что убийство стало более простым и менее эмоциональным занятием.