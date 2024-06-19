В Риге пройдёт мастер-класс по актёрскому мастерству, который проведёт Александр Молочников

За 10 лет режиссуры Молочников поставил драматические спектакли в МХТ им. Чехова, оперу и балет в Большом театре, а в 2022 году был удостоен премии "Золотая маска" за лучший балет "Чайка".

Его полнометражный фильм "Скажи ей" был участником кинофестивалей SIFF и "Кинотавр", а сериал "Монастырь" стал самым кассовым сериалом прошлого сезона.

В данный момент Молочников получает второе режиссёрское образование в Колумбийском университете (Columbia University), ставит спектакль с американскими актёрами для театра Lamama в Нью Йорке, "Преступление и наказание" в театре Гешер в Израиле, а также снимает кино.

Видео: Интервью Александра Молочникова

Программа двухдневного мастер-класса в Риге:

актёрские тренинги на раскрепощение и внимание;

репетиция заранее подготовленных участниками сцен из известных фильмов.

В мероприятии могут принять участие профессионалы и непрофессионалы.

Длительность мастер-классов: два дня по 2,5-3 часа в день. Время проведения: 20 и 21 июня в 19:00, VEF KVARTĀLS. Телефон для связи: +371 20068809 (WhatsApp), Александра.

Видео: Обращение Александра Молочникова к рижанам

Что вы получите:

поможем создать свой шоурил, выберем сцену, которая будет наиболее органичной для вас;

зафиксируем на фото ваши самые яркие моменты;

в процессе работы снимем ваши изменения, вы увидите, как вы меняетесь от репетиции к репетиции, отдадим вам запись, чтобы вы смогли показать её кому захотите!

Бывают знакомства, после которых участники мастер-классов попадают в проекты Александра (фильмы и спектакли).

Фото: Мария Коваленко

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