В Запорожской области Украины из-за войны строят подземные школы

В районах Запорожской области Украины, находящихся в 30 километрах от линии фронта, началось строительство пяти подземных школ, сообщает ВВС со ссылкой на военную администрацию Запорожской области.
В каждой школе будут места для 500 человек - 460 детей и 40 взрослых.
В данный момент из-за соображений безопасности многие дети в этих районах посещают школу один или два раза в неделю, а остальные занятия проходят онлайн.
Планируется, что первые подземные школы будут завершены в октябре.
Часть Запорожской области оккупировали российские войска.
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