Видео Как легко и дешево защитить имущество от воров? Эксперт по безопасности делится советами

Эдийс - эксперт по безопасности, который несколько лет работал в охранных компаниях.

Мужчина хочет сломать стереотип о системах безопасности, который у большинства людей ассоциируется с охранными предприятиями и ежемесячными выплатами.

Мужчина рассказал, что обезопасить ферму, особенно в сельской местности, где поблизости нет охранного предприятия, можно с помощью самостоятельно установленных систем. Degpunktā познакомилась с некоторыми из них.

Он рекомендовал оборудовать ферму не только сигнализацией, но и мощным прожектором. Поскольку воры любят темноту и тишину, свет и громкий шум станут для них полной неожиданностью.

Владелец недвижимости проснется, а если его нет дома, то получит информацию в приложении. Кроме того, имеется еще детектор дыма. В идеале также может пригодиться установленная видеокамера.

Стоимость такого оборудования небольшая, если сравнивать, например, с садовой техникой стоимостью несколько тысяч.

Конкретное устройство, которое показал специалист, стоит около 200 евро. Инструкцию по установке можно найти в Интернете.

Как отметил эксперт по безопасности, недостатком является цена. Чем больше дом и чем больше необходимо оборудования, тем выше цена. Проще говоря, устройства общаются друг с другом по радиочастоте, и воры могут подавить ее и работать свободно.

Есть еще два простых решения - "умный дом" и "умная розетка", сообщает программа.

Еще более дешевым решением является простая система - датчик движения для прожекторов, продающийся в магазинах строительных материалов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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