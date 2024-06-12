Видео Ночная кража под Бауской: стоимость похищенного - более 5000 евро

Лаурис показывает следы, по которым он шел ранним утром в среду, 5 июня. Мужчина обнаружил, что автомобиль преступников с похищенными из сарая вещами находился на другой стороне моста через реку Мемеле.

Микроавтобус был замечен камерами видеонаблюдения соседей в районе полуночи, вероятно, до того, как воры успели посетить хозяйство Лауриса.

Лаурис около часа ночи услышал лай собаки и выглянул в окно, но все было спокойно. Мужчина подумал, что мимо участка мог проехать велосипедист. Далее четвероногий охранник молчал.

Лаурис признает, что украденные вещи могли быть вывезены в Литву, граница находится всего в нескольких километрах. Мужчина также просматривает рекламные порталы соседних стран.

Стоимость кроссового мотоцикла вместе с газонокосилкой составляет примерно 5500 евро. Если газонокосилка не имеет особых отличительных особенностей, то мотоцикл выделяется на фоне аналогов.

Лаурис скептически относится к работе правоохранителей. Связь с Государственной полицией была несколько раз. Сотрудники несколько раз приходили составить протокол, но у семьи нет информации о том, кто из следователей взялся за дело.

В полиции сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, о ходе расследования пострадавший будет проинформирован.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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