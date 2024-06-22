Фараж заявил в программе BBC "Панорама", что война, конечно же, произошла по вине Путина, но добавил, что расширение Европейского союза (ЕС) и НАТО дало Путину повод сказать российскому народу, что он снова находится под угрозой, и начать войну.

Замечания Фаража вызвали широкую критику. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что тот повторяет путинское "гнусное оправдание" войны, а лейбористская партия назвала Фаража непригодным для какой-либо политической должности.

Комментируя заявления политика, Сунак подчеркнул, что они полностью лживы и работают в пользу Путина. "Речь идет о человеке, который использовал нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, который ведет дела с такими странами, как Северная Корея", - сказал Сунак, подчеркнув, что такое отношение "опасно для безопасности Великобритании, наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше воодушевляет Путина".

Фараж рассказал передаче, что Путин ему не нравится как человек, но он восхищается им как политиком из-за его способности взять под контроль управление Россией.

Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что "Черчилль перевернется в гробу", когда услышит слова Фаража. "Путин, которому уже сейчас нравится подрыв британской политики Фаражем, будет рад услышать эти речи (...) в наших предвыборных дебатах", - сказал Эллвуд.

4 июля в Великобритании пройдут парламентские выборы, в стране полным ходом идет предвыборная кампания.

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