Фото до и после: спальня и гостиная в одной комнате

После этапа планирования начинается процесс выбора мебели. Для небольших помещений важно выбирать многофункциональную мебель. Например, здесь используется скамья, которая также служит местом для хранения, тележка и журнальный столик, которые при необходимости трансформируются в рабочее место.

"Скамья для хранения рядом с кроватью служит и стильным акцентом, и практичным решением для хранения вещей. Её можно использовать везде: как дополнительную рабочую поверхность на кухне, столик в гостиной или удобную прикроватную тумбочку в спальне. Кроме того, её легко убрать, если она не нужна, что очень полезно в небольших пространствах", – говорит Дариус Римкус.

Независимо от того, каков размер вашей комнаты, важно максимально использовать все свободные зоны, включая место под кроватью. Для этого рекомендуется использовать ящики на колёсиках. "Это отличное решение для небольших квартир, где нужно найти место для хранения одеял, подушек или сезонной одежды", – советует дизайнер интерьеров.

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Вместительный шкаф для всей семьи

Дизайнер интерьеров выбрал высокий шкаф до потолка для хранения вещей. Как подчеркивает специалист, для небольших помещений важно выбирать шкафы закрытого типа для одежды и других предметов, чтобы поддерживать порядок и чистоту в комнате.