Фото до и после: спальня и гостиная в одной комнате

Дети растут быстро, и многим родителям приходится решать задачу по перепланировке пространства, чтобы учесть потребности всех членов семьи. Дизайнер интерьеров делится советами, как обустроить комнату для сна и отдыха.
Дети растут, и им требуется больше личного пространства дома, поэтому часто родители решают выделить ребенку отдельную комнату, а гостиную преобразовать в монофункциональное пространство для спальни и зоны отдыха для всей семьи. Комнату важно обустроить так, чтобы в ней было удобно отдыхать и проводить время с близкими. Дизайнер интерьеров рассказывает, как обновить комнату, не делая при этом большого ремонта.
Галерея: Интерьер "до"
Галерея: Интерьер "после"
Несколько способов, как разделить комнату
Как подчеркивает дизайнер, при выборе мебели важно планировать пространство исходя из его функций. В данном случае необходимо было объединить гостиную и спальню, и для этого использовался несложный, но эффективный приём – занавеска, которая разделяет комнату. Элегантное решение визуально и физически делит пространство на спальню и гостиную, при этом не перегружая его. Помимо прочего, расположение дивана помогает чётко обозначит зону отдыха.
"Диван яркого цвета может стать главным украшением комнаты, которое будет привлекать внимание. Если вы выбрали диван желтого цвета, для создания целостного общего образа позаботьтесь о том, чтобы этот жизнерадостный оттенок присутствовал в разных элементах оформления комнаты, таких как шторы, подушки и предметы интерьера. При выборе дивана для дома, где есть дети, важно учесть практические аспекты – выбирайте диван со съемным и моющимся чехлом, за которым легко ухаживать", – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
После этапа планирования начинается процесс выбора мебели. Для небольших помещений важно выбирать многофункциональную мебель. Например, здесь используется скамья, которая также служит местом для хранения, тележка и журнальный столик, которые при необходимости трансформируются в рабочее место.
"Скамья для хранения рядом с кроватью служит и стильным акцентом, и практичным решением для хранения вещей. Её можно использовать везде: как дополнительную рабочую поверхность на кухне, столик в гостиной или удобную прикроватную тумбочку в спальне. Кроме того, её легко убрать, если она не нужна, что очень полезно в небольших пространствах", – говорит Дариус Римкус.
Независимо от того, каков размер вашей комнаты, важно максимально использовать все свободные зоны, включая место под кроватью. Для этого рекомендуется использовать ящики на колёсиках. "Это отличное решение для небольших квартир, где нужно найти место для хранения одеял, подушек или сезонной одежды", – советует дизайнер интерьеров.
Вместительный шкаф для всей семьи
Дизайнер интерьеров выбрал высокий шкаф до потолка для хранения вещей. Как подчеркивает специалист, для небольших помещений важно выбирать шкафы закрытого типа для одежды и других предметов, чтобы поддерживать порядок и чистоту в комнате.
"Если необходимо место для хранения книг и небольших предметов, идеально подходят книжные шкафы с неглубокими, регулируемыми по высоте полками. Такой шкаф легко вписать в стиль комнаты, персонализировав с помощью ящиков, освещения и любимых мелочей", – советует специалист по интерьеру.
Предпосылки для хорошего отдыха и уюта
Поскольку уют неразрывно связан с отдыхом, важно продумать освещение в комнате. По словам дизайнера интерьеров, одного центрального светильника в комнате недостаточно, поэтому рекомендуется добавить функциональное освещение, адаптированное к конкретным занятиям, например, для чтения, чтобы обеспечить
дополнительный свет и снизить нагрузку на глаза. Кроме того, добавление мягкого освещения, например торшеров или настольных ламп с мягким светом, способствует созданию уютной атмосферы.
"Текстиль и аксессуары, такие как подушки, картины, постеры, растения и настенные украшения, всегда привносят уют в домашнюю обстановку. Они позволяют создать личное пространство, отражающее уникальную личность человека. Это важно не только для эстетики, но и для общего состояния. Ежегодное исследование IKEA «Жизнь дома» показало, что дома, отражающие нашу личность, в два раза чаще становятся источником внутреннего равновесия", – подчеркивает дизайнер интерьеров IKEA.
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