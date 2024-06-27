Представитель Центрального банка РФ предупредил, что российской экономике грозит гибель

Как его цитирует издание The Moscow Times, проблемы с платежами нужно решать как можно быстрее и не гнушаться даже устаревшими механизмами.

"Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель", - заявил Чистюхин.

Российские компании с начала зимы сталкиваются с проблемами с платежами. Они начались вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия Минфина США и разрешил отключать от долларовой системы любой банк в мире, который помогает военно-промышленному комплексу РФ. Таким образом, российские платежи начали блокировать турецкие банки и банки ОАЭ, которые являются главными узлами параллельного импорта в России. Вскоре к финансовой блокаде присоединились и китайские банки.