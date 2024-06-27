Представитель Центрального банка РФ предупредил, что российской экономике грозит гибель

Новая волна западных санкций, связанная с блокировкой банковских платежей, в том числе и через "дружественные" России страны, может привести к "гибели" российской экономики, заявил в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Как его цитирует издание The Moscow Times, проблемы с платежами нужно решать как можно быстрее и не гнушаться даже устаревшими механизмами.
"Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель", - заявил Чистюхин.
Российские компании с начала зимы сталкиваются с проблемами с платежами. Они начались вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия Минфина США и разрешил отключать от долларовой системы любой банк в мире, который помогает военно-промышленному комплексу РФ. Таким образом, российские платежи начали блокировать турецкие банки и банки ОАЭ, которые являются главными узлами параллельного импорта в России. Вскоре к финансовой блокаде присоединились и китайские банки.
В начале весны Китай фактически остановил 80% расчетов между странами. Были надежды, что ситуация "радикально улучшится" после визита диктатора Путина в Китай, однако визит ничего не изменил. Несмотря на то, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали создание изолированной сети китайских банков, которые бы проводили расчеты с Россией и не боялись бы западных санкций, ее масштабы оказались значительно меньше того, на что рассчитывала российская сторона. В конце мая переводы средств из России начали блокировать и банки Казахстана, которые жаловались, что Bank of China регулярно "разворачивает" казахстанские платежи за санкционные виды продукции.
12 июня американский Минфин внес в санкционные списки Московскую биржу и ее ключевые расчетные структуры, после чего биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом в России остановились. Кроме того, под санкции попали дочерние компании Сбербанка в Китае и Индии, дочерние предприятия ВТБ в Китае, Индии и Гонконге, а также филиалы Промсвязьбанка - в Китае, Индии и Киргизстане. Кроме того, США расширили понятие "ВПК России", за сделки с которым отдельным финансовым организациям грозят вторичные меры вплоть до отключения от мировой долларовой системы. Теперь в санкционные списки попали и компании, даже не имеющие прямого отношения к производству военной продукции.
На фоне этого в январе - апреле импорт товаров в Россию снизился на 9%. По прогнозам, новые санкции могут отнять у российской экономики еще 15-20% импорта. Аналитики указывают, что новые санкции США оказывают давления на филиалы российских банков в "дружественных странах", что значительно осложнит адаптацию к новой ситуации.
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