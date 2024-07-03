Где, если не на Netflix? Как в Латвии легально смотреть фильмы и сериалы на русском

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стриминговый сервис Netflix приостановил работу над проектами в России, а также над русской озвучкой для своего нового контента. До поры до времени русский язык на сервисе не появлялся. Однако уже весной 2024 года в некоторых сериалах корпорации вернулась озвучка и субтитры на русском языке. А где сейчас можно посмотреть кино на русском языке помимо Netflix? TVNET+ сравнил самые популярные стриминги в Латвии и нашел самый беспроигрышный.