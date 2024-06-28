Видео За занавесом: Путин в Пхеньяне "ни у кого помощи не просил"

В свою очередь, The Guardian справедливо отмечает, что из содержания подписанного договора широкой публике сообщили лишь об одном пункте, предусматривающем взаимопомощь в случае агрессии. ""Всеобъемлющее стратегическое партнерство" лидеров, о котором они договорились незадолго до визита Путина во Вьетнам, не является исчерпывающим изложением итогов саммита. И по обоснованной причине: зачем добавлять детали к соглашениям, которые могут полностью или частично нарушить международные санкции против обоих режимов? Как и на предыдущей встрече во Владивостоке девять месяцев назад, ни один лидер не раскрыл информацию о том, какие договоренности были достигнуты по вооружению для войны в Украине в обмен на технологические знания или продовольственную и энергетическую помощь КНДР ", - пишет газета.

Россия никогда не выведет свои войска

В Пхеньяне состоялась пресс-конференция Путина, на которой российские журналисты задали несколько вопросов и по Украине. Российский диктатор не скупился на громкие и воинственные заявления. Так, например, он заявил, что отрицательная позиция Запада по отношению к его "мирному предложению", которое предполагает, что агрессор забирает себе одну пятую часть территории Украины, и де-факто означает капитуляцию Украины, не будет вечной. Путин подчеркнул, что с ростом успехов России на поле боя изменится и позиция Запада - он будет вынужден поддержать это "мирное предложение", чтобы прекратить кровопролитие.