Видео За занавесом: Путин в Пхеньяне "ни у кого помощи не просил"

Главной темой минувшей недели для русских пропагандистов стала встреча двух диктаторов: в Пхеньян к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну прибыл глава РФ Владимир Путин. В обеих этих странах происходят систематические нарушения прав человека и против них направлены очень серьезные санкции, установленные как Западом, так и ООН.
Визит Путина к "дорогому другу" в посланиях кремлевских идеологов был преподнесен как событие глобального масштаба, которое должно было привести Запад, особенно США, в ужас. Россия и Северная Корея своим тесным сотрудничеством заложат фундамент идеального мультиполярного мира, который с точки зрения демократического мира будет объединен диктатурой, нарушениями прав человека и, во многом, международной изоляцией.
С меньшей степенью глорификации, но все равно взволнованно сообщалось и о визите Путина во Вьетнам: он прошел в особо торжественной обстановке и с почетными церемониями со стороны принимающей стороны, несмотря на попытки США уговорить Вьетнам отказаться от приема российского диктатора.
Севастополь, Дагестан и русское православие
В конце недели россияне в очередной раз обвинили украинцев в нападении на Севастополь, однако при этом вновь заявили, что за теми стоят США и это очередное доказательство того факта, что Украина и Америка являются террористическими государствами. Приближенные к Кремлю "военные эксперты" озвучили очередные угрозы, которых боятся разве что они сами.
Закономерно, что пропагандисты ни словом не обмолвились о том, что за день до атак на Севастополь россияне обстреляли ракетами Харьков. Власти Украины заявили, что в результате ударов были убиты три человека и 56 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что человеческие жертвы вызвало попадание русской бомбы в многоквартирный дом, и опубликовал в соцсетях изображение сильно поврежденного пятиэтажного дома. Среди пострадавших трое детей, и официальные лица сообщили, что состояние как минимум четырех раненых крайне тяжелое.
Между тем, реакция русских пропагандистов почти идентична нацистской теории о "низших расах": волноваться о жизнях украинских детей не стоит, говорить нужно только о жизнях русских.
Любопытно, что теракты в Дагестане пропагандисты упоминали гораздо меньше и основное внимание было приковано к Севастополю - с места событий было огромное количество сюжетов. При этом пропагандисты связали события в Дагестане и Севастополе в попытке изобразить, что за обоими событиями стоит Украина.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Тем временем американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) отмечает в своем блоге, что "информационная операция Кремля, связывающая эти два события, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата Россией ракеты ATACMS, а не преднамеренного решения Украины о ее нацеливании". То есть целью украинских ракет была российская военная инфраструктура, а российские силовики перехватили ракету, в результате чего она взорвалась и Севастопольский пляж был засыпан шрапнелью.
Параллельно советник президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсети X, что "в Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым - это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым - это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами".
Штатная пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в унисон с представителем МИДа Марией Захаровой тем временем изложила очередную теорию заговора, которая, к сожалению, достигает сердец и умов "простых русских": целью Украины и Запада является в том числе уничтожение православия и России как его цитадели.
Замечательная страна Северная Корея
Российское телевидение широко освещало встречу Путина в Пхеньяне, которая проходила в лучших традициях советского тоталитаризма. На главной площади города были построены дети с красными пионерскими галстуками и флажками, скандирующие "Путин, Путин!". Исполнялись песни "Широка земля моя родная" и "Подмосковные вечера". В нескольких сюжетах рассказывалось, что лидер КНДР подарил Путину не только его бюст и портрет, но и двух собак редкой северокорейской породы.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Рассказывая об "искренней" и основанной на "традиционных ценностях" встрече Путина в Пхеньяне, Владимир Соловьев приплел к своему выступлению состоявший в Белом доме в рамках прайд-месяца прием представителей ЛГБТ-сообщества. Пропагандист заявил: в то время как руководство США встречается с "пидарасами" на одном краю света, на другом его конце в Пхеньяне два лидера "свободного мира" в праздничной обстановке рассуждают о многополярном мире.
Кремлевские идеологи восхваляли Северную Корею как очень успешную страну, способную развиваться несмотря на санкции ООН, за которые, помимо прочего, в свое время голосовала и Россия. Путин пошел еще дальше и сравнил санкции против Северной Кореи с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны. По его мнению, санкции негуманны и не соответствуют современным реалиям. Хотя единственная реальность состоит в том, что русским отчаянно нужна военная поддержка Северной Кореи для войны в Украине. Сами россияне, впрочем, этого не признают, и Путин на пресс-конференции подчеркнул, что "мы ни у кого помощи не просим".
Между тем газета New York Times отмечает, что "северокорейский милитаризм давно высмеивается за его отсталые технологии и огромные запасы устаревшего советского оружия, например, артиллерийские снаряды. Но объятия господина Путина в Пхеньяне доказали, что даже эти старомодные боеприпасы больше всего нужны России - для разрушительной войны в Украине".
В интерпретации русских самая изолированная и наиболее подверженная санкциям страна в мире Северная Корея превратилась в прекрасное, свободолюбивое государство, страдающее из-за желания защитить свой суверенитет от гегемонии США.
Авторитарные лидеры обеих стран также подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве, если какая-либо из стран столкнется с агрессией. Путин подчеркнул, что Россия уже сейчас сталкивается с агрессией Украины, поэтому НАТО следует "задуматься".
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
В самых восторженных тонах пропагандисты сообщили, что подписанное Россией и Северной Кореей соглашение означает создание антинатовской коалиции, которая заставит Запад "дрожать от ужаса".
"Соглашение Кима-Путина - беспрецедентный случай, когда постоянное государство-член Совета безопасности Организации Объединенных Наций с ядерным оружием не только принимает, но и обязуется защищать режим, который откровенно нарушает резолюции безопасности и международные нормы о нераспространении ядерного оружия", - заявил изданию профессор Сеульского университета Лейф-Эрик Исли.
При этом эксперты западных аналитических центров и международных отношений считают, что то, насколько далеко зайдет Путин в сотрудничестве с Кимом, во многом будет зависеть от позиции Китая. Исследователи аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" полагают, что Пекин может отвергнуть концепцию "северного треугольника" Китая, России и КНДР, не желая способствовать более тесному сотрудничеству США, Японии и Южной Кореи, или "южному треугольнику".
В свою очередь, The Guardian справедливо отмечает, что из содержания подписанного договора широкой публике сообщили лишь об одном пункте, предусматривающем взаимопомощь в случае агрессии. ""Всеобъемлющее стратегическое партнерство" лидеров, о котором они договорились незадолго до визита Путина во Вьетнам, не является исчерпывающим изложением итогов саммита. И по обоснованной причине: зачем добавлять детали к соглашениям, которые могут полностью или частично нарушить международные санкции против обоих режимов? Как и на предыдущей встрече во Владивостоке девять месяцев назад, ни один лидер не раскрыл информацию о том, какие договоренности были достигнуты по вооружению для войны в Украине в обмен на технологические знания или продовольственную и энергетическую помощь КНДР ", - пишет газета.
Россия никогда не выведет свои войска
В Пхеньяне состоялась пресс-конференция Путина, на которой российские журналисты задали несколько вопросов и по Украине. Российский диктатор не скупился на громкие и воинственные заявления. Так, например, он заявил, что отрицательная позиция Запада по отношению к его "мирному предложению", которое предполагает, что агрессор забирает себе одну пятую часть территории Украины, и де-факто означает капитуляцию Украины, не будет вечной. Путин подчеркнул, что с ростом успехов России на поле боя изменится и позиция Запада - он будет вынужден поддержать это "мирное предложение", чтобы прекратить кровопролитие.
"Если мои предложения называют ультиматумом, то предложения Запада не являются ультиматумом?" - риторически спросил Путин, подчеркнув, что, "если условием мирных переговоров является вывод наших войск, то этого не произойдет никогда". Помимо этого Путин цинично врал, что украинское руководство не хочет окончания войны, так как военное положение - единственная возможность для президента Украины Владимира Зеленского удержаться на своем посту. Худшим из кошмаров для Зеленского, следуя демагогии Путина, стали бы свободные и честные президентские выборы.
"Поражение России на поле боя было бы концом ее государственности, ее тысячелетней истории. Это вызывает вопрос, чего нам бояться? Разве не лучше идти до конца?" - бравурно заявил диктатор на пресс-конференции. Фактически поражение России, скорее всего, было бы лишь концом Путина, но в правящем кремлевском нарративе "говорим Путин - думаем Россия, говорим Россия - думаем Путин".
Президент России также жалуется, хотя и с воинственными нотками в голосе, что Запад постоянно добивается эскалации ситуации и провоцирует Россию. Согласно уже неоднократно сказанному Путиным, Россия лишь защищает себя и своих соотечественников и ей приходится страдать потому, что она хочет создания более "справедливого" мира.
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