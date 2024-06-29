ReTV: В пансионаты попадают все более молодые люди с тяжелыми проблемами со здоровьем

Растет нагрузка и на сиделок. Увеличиваются очереди на получение этой услуги.

В пансионате наблюдается тенденция, что часть клиентов с тяжелым состоянием здоровья - младше пенсионного возраста. Такую же тенденцию заметило в своих социальных центрах и общество Labāka rītdiena.

Руководитель общества Эвия Екабсоне указывает, что и там чувствуется рост спроса на услуги социальной опеки.

"Действительно попадают более молодые клиенты. И клиенты в более тяжелом состоянии. С очень разными диагнозами, в основном они связаны с возрастом и образом жизни. Число клиентов растет постепенно", - сообщила она.

То, что в пансионаты попадают жители с более тяжелыми проблемами со здоровьем, подтверждают и в пансионете Valmiera, однако здесь не так сильно не чувствуется, что опека требуется все более молодым людям.

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