ReTV: В пансионаты попадают все более молодые люди с тяжелыми проблемами со здоровьем

В последние годы наблюдается тенденция, что социальная опека необходима все более молодым людям и с более тяжелым состоянием здоровья, отмечают в центре социальной опеки Siltais в Гулбенском крае, сообщает ReTV.
Растет нагрузка и на сиделок. Увеличиваются очереди на получение этой услуги.
В пансионате наблюдается тенденция, что часть клиентов с тяжелым состоянием здоровья - младше пенсионного возраста. Такую же тенденцию заметило в своих социальных центрах и общество Labāka rītdiena.
Руководитель общества Эвия Екабсоне указывает, что и там чувствуется рост спроса на услуги социальной опеки.
"Действительно попадают более молодые клиенты. И клиенты в более тяжелом состоянии. С очень разными диагнозами, в основном они связаны с возрастом и образом жизни. Число клиентов растет постепенно", - сообщила она.
То, что в пансионаты попадают жители с более тяжелыми проблемами со здоровьем, подтверждают и в пансионете Valmiera, однако здесь не так сильно не чувствуется, что опека требуется все более молодым людям.
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