В Пурвциемсе за стрельбу задержан мужчина. Он направил оружие на 9-летнюю девочку

Государственная полиция арестовала мужчину, который на прошлой неделе в пьяном виде стрелял из пистолета в рижском микрорайоне Пурвциемс.
В четверг, 27 июня, в Пурвциемсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пистолета и направил его на девятилетнюю девочку, когда она проходила мимо места происшествия.
Стражи порядка задержали мужчину, которому 29 июня суд избрал меру пресечения - арест.
Полиция возбудила уголовное дело.
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