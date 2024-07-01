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В Пурвциемсе за стрельбу задержан мужчина. Он направил оружие на 9-летнюю девочку

rus.tvnet.lv
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Человек в наручниках
Человек в наручниках Фото: Schutterstock.com

Государственная полиция арестовала мужчину, который на прошлой неделе в пьяном виде стрелял из пистолета в рижском микрорайоне Пурвциемс.

В четверг, 27 июня, в Пурвциемсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пистолета и направил его на девятилетнюю девочку, когда она проходила мимо места происшествия.

Стражи порядка задержали мужчину, которому 29 июня суд избрал меру пресечения - арест.

Полиция возбудила уголовное дело.

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