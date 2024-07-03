В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала Надежда Юрова - журналистка и продюсер подкастов в "Новой газете Европа". В эфире речь пошла об адаптации в Латвии, проблемах российской эмиграции, гомофобии в России и Латвии, а также о гордости быть собой.
Для абонентов
"Я четвёртый раз прихожу на прайд в чёрном". Надежда Юрова о каминг-ауте и эмигрантском "пузыре" в Латвии
Журналистка приехала в Ригу 12 мая 2022 года. Сначала она была очарована столицей Латвии, но с наступлением осени и зимы ей стало сложнее из-за того, что она "метеозависимый" человек. Ещё какое-то время спустя она стала привыкать и начался её диалог с городом.
"Более или менее интегрироваться в рижскую жизнь я начала чуть позже. Внутрь российского, эмигрантского "пузыря" начали попадать латыши. Общая тусовка, ещё что-то, и ты потихонечку углубляешься. У меня, по-моему, первое такое глубокое общение с девочкой из Латвии - это было знакомство в "Тиндере". Она меня очень глубоко начала погружать в латышскую культуру, и через неё стало как-то прикольно на это всё смотреть совсем другими глазами.