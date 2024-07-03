"Я четвёртый раз прихожу на прайд в чёрном". Надежда Юрова о каминг-ауте и эмигрантском "пузыре" в Латвии

Журналистка приехала в Ригу 12 мая 2022 года. Сначала она была очарована столицей Латвии, но с наступлением осени и зимы ей стало сложнее из-за того, что она "метеозависимый" человек. Ещё какое-то время спустя она стала привыкать и начался её диалог с городом.

"Более или менее интегрироваться в рижскую жизнь я начала чуть позже. Внутрь российского, эмигрантского "пузыря" начали попадать латыши. Общая тусовка, ещё что-то, и ты потихонечку углубляешься. У меня, по-моему, первое такое глубокое общение с девочкой из Латвии - это было знакомство в "Тиндере". Она меня очень глубоко начала погружать в латышскую культуру, и через неё стало как-то прикольно на это всё смотреть совсем другими глазами.

Сейчас, например, у меня девушка - латышка. Это для меня, наверное, сейчас главный интеграционный коридор. Она всю жизнь живёт в Латвии. Ну, и плюс у неё есть дети. Ну, в общем, это всё дико интересно. Через каких-то конкретных людей у меня получается взаимодействие с Латвией".