Звезды 90-х в Риге: 2 Unlimited - успех всего за 5 лет!

Основателями группы считаются Жан-Поль ДеКостер и Фил Вильде. В 1990 году эти продюсеры создали новый музыкальный проект. В 1991 году они выпустили первую пробную инструментальную композицию Get Ready For This?, которую исполнили сами. Трек понравился людям. Тогда они решили ввести вокалиста - им стал музыкант из Нидерландов Рэй Слейнгард.