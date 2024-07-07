Звезды 90-х в Риге: 2 Unlimited - успех всего за 5 лет!

9 августа на концертной площадке Wondersala можно будет услышать песни культового дуэта 2 Unlimited.
Видео: 2 Unlimited - Tribal Dance
Популярная в 90-е группа 2 Unlimited из Нидерландов смогла завоевать мировую известность всего за 5 лет своей деятельности. Они занимали первые строчки хит-парадов и были невероятно популярны на постсоветском пространстве.
В составе этого коллектива было всего два человека, а точнее - это был колоритный дуэт Рэя и Аниты, в котором смешивались стили техно и диско. В 90-е 2 Unlimited стали свежим глотком. Им хотелось подпевать, под их треки хотелось танцевать. Что тогда и происходило. Без хитов 2 Unlimited не проходила ни одна дискотека. В том числе и в Риге!
Этот момент может повториться 9 августа на концертной площадке Wondersala. Вместе с 2 Unlimited на сцену выйдут такие коллективы, как NANA, Dr. Alban и Culture Beat. Билеты можно приобрести здесь.
Основателями группы считаются Жан-Поль ДеКостер и Фил Вильде. В 1990 году эти продюсеры создали новый музыкальный проект. В 1991 году они выпустили первую пробную инструментальную композицию Get Ready For This?, которую исполнили сами. Трек понравился людям. Тогда они решили ввести вокалиста - им стал музыкант из Нидерландов Рэй Слейнгард.
Видео: 2 Unlimited - No Limit
Через полгода он предложил добавить к музыке женский вокал и показал продюсерам свою подругу Аниту Дот. Так они стали вокалистами культового проекта 2 Unlimited.
Анита Дот на тот момент пела давно. Продюсеров впечатлила их манера исполнения. Именно новые вокалисты и придумали яркое и смелое название 2 Unlimited, что означало "Двое сорвиголов".
О таком успехе, какой был у них, мечтают многие. В их пользу сыграло много факторов. Во-первых, у них был нестандартный и неповторимый стиль для тех лет. Второе - это лирика. Много песен было посвящено социальным проблемам, борьбе с употреблением наркотиков и расизмом. Но, конечно, были и треки о любви.
Видео: 2 Unlimited - Live at World Music Awards
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