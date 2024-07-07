Звезды 90-х в Риге: 2 Unlimited - успех всего за 5 лет!

Видео: 2 Unlimited - Tribal Dance

Популярная в 90-е группа 2 Unlimited из Нидерландов смогла завоевать мировую известность всего за 5 лет своей деятельности. Они занимали первые строчки хит-парадов и были невероятно популярны на постсоветском пространстве.

В составе этого коллектива было всего два человека, а точнее - это был колоритный дуэт Рэя и Аниты, в котором смешивались стили техно и диско. В 90-е 2 Unlimited стали свежим глотком. Им хотелось подпевать, под их треки хотелось танцевать. Что тогда и происходило. Без хитов 2 Unlimited не проходила ни одна дискотека. В том числе и в Риге!

Этот момент может повториться 9 августа на концертной площадке Wondersala. Вместе с 2 Unlimited на сцену выйдут такие коллективы, как NANA, Dr. Alban и Culture Beat. Билеты можно приобрести здесь.