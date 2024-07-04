Грузия в жестокой схватке одолела Филиппины. Латвия заняла первое место в группе

В финальном матче подгруппы А Филиппины проиграли Грузии со счетом 94:96 (17:28, 26:27, 31:19, 20:22), но этого хватило для продолжения борьбы за путевку на Олимпийские игры.

Лучшим бомбардиром сборной Грузии стал Александр Мамукелашвили с 26 очками и семью подборами, Гога Битадзе заработал 21 очко и сделал десять подборов, а Торнике Шенгелия - 17 очков и семь передач.

Джастин Браунли выделился среди игроков сборной Филиппин с 28 очками, восемью подборами и восемью передачами, а Дуайт Рамос добавил 16 очков.

В группе А все три команды завоевали по одной победе в двух играх, но первое место заняла Латвия, накопившая лучшую разницу по набранным и проигранным очкам (+19). Второе место заняли Филиппины (+7), а третье (-26) - Грузия.

В четверг в 19:00 будет сыгран последний матч группы B, в котором встретятся Камерун и Бразилия. После этого матча латвийские баскетболисты узнают своих соперников по полуфиналу.

В предыдущих матчах группы B Бразилия обыграла Черногорию со счетом 81:72, а затем Камерун со счетом 70:66.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 6 июля, а финал запланирован на воскресенье.

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