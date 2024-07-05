Видео Программа выяснила, к каким врачам самые длинные очереди

Два года назад Ария не скрывала возмущения тем, что ей пришлось несколько месяцев ждать платного визита к неврологу. Даже если пациент оплатит визит самостоятельно, то посетить врача в ближайшие дни не получится.

Пенсионерка рассказывает, что после встречи с программой ей уже на следующий день удалось найти врача в частной клинике в Риге. Разумеется, Ария оплатила визит из собственного кармана.

Женщина очень ответственно относится к своему здоровью и вовремя обращается за помощью. Хотя у Арии больше не кружится голова, у нее есть еще одна проблема - ей нужно обратиться к урологу.

Раз в месяц медицинские учреждения собирают информацию об очередях, а Национальная служба здравоохранения (NVD) публикует ее на сайте www.rindapiearsta.lv.

Заглянув на этот сайт, можно узнать, в каких медицинских учреждениях необходимая консультация врача-специалиста оказывается как оплаченная государством услуга и каковы примерные сроки ожидания врача-специалиста.

Например, самые длинные очереди на оплаченные государством консультации врачей-специалистов у ревматолога (661 день), уролога (375 дней) и гастроэнтеролога (153 дня).

Самые длинные очереди на обследования, финансируемые государством - на нейроэлектрофизиологические функциональные тесты (181 день), магнитно-резонансную томографию (136 дней) и доплерографию (118 дней).

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!