Франция голосует на парламентских выборах: придут ли к власти ультраправые?

В воскресенье во Франции проходит второй и решающий тур парламентских выборов, которые могут привести к появлению первого в послевоенной истории страны правительства под руководством крайне правых сил. Однако после того, как во многих округах центристы решили объединиться с левыми против "Национального объединения" (RN) вероятность такого сценария снизилась.
В прошлое воскресенье, в первом туре парламентских выборов, каждый третий французский избиратель поддержал RN — кране правую партию во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которая в прошлом называлась «Национальный фронт». Против этой политической силы не раз выдвигались обвинения в расизме и исламофобии, однако ее представители это отрицают.
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил в стране внеочередные парламентские выборы в начале июня, сразу после голосования за депутатов Европарламента, где во Франции победило именно «Национальное объединение».
Через неделю после первого тура французы вынуждены выбирать между первым ультраправым правительством современности и политическим тупиком, когда ни одна из политических сил не сможет самостоятельно сформировать кабинет.
Кроме того, избиратели опасаются, что страну ждут беспорядки, кто бы ни победил.
Что говорят опросы и каким может быть результат
Судя по итоговым опросам общественного мнения, «Национальное объединение» может рассчитывать на 200 мест в парламенте Франции, в то время как для большинства требуется 289 депутатов.
Шансы крайне правых на победу значительно снизились после того, как от участия в выборах отказались 217 кандидатов, представляющих левый «Новый народный фронт» и центристский альянса Макрона. Задача такого хода — консолидировать голоса противников RN и помешать успеху этой силы.
Альянс «Новый народный фронт» состоит из социалистов, зеленых и коммунистов, но его крупнейшая партия — это «Непокоренная Франция», которую возглавляет сторонник крайне левых взглядов и противник оказания военной помощи Украине Жан-Люк Меланшон.
Его соперники осуждают его как экстремиста, и он, конечно, не является союзником Макрона.
Две политические силы решили вместе бороться против RN, но между ними нет никакой симпатии.
«Невозможно победить крайне правых с помощью крайне левых», — сказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, хотя кандидат от партии «Непокоренная Франция» отказался от участия, чтобы помочь ему победить.
Центристы Макрона занимают третье место в опросах, значительно уступая «Народному фронту» и «Национальному объединению».
«Мы можем стать свидетелями создания единой партии Меланшона-Макрона, — заявил Джордан Барделла. — И этот позорный союз был создан с единственной целью — не дать нам победить».
Опросам общественного мнения не всегда можно доверять, поэтому исход выборов предсказать невозможно: в каждом из 500 округов идут битвы между конкретными кандидатами, и избиратели не всегда выполняют пожелания политических лидеров.
Эксперты говорят о трех возможных сценариях:
- Если RN получит около 250 голосов в парламенте, эта партия может попытаться создать вместе с союзниками правительство меньшинства. С похожим числом депутатов пришлось формировать кабинет партии Макрона, однако именно нестабильность такой коалиции вынудила президента объявить о выборах. Этот сценарий эксперты, впрочем, считают маловероятным.
- Кроме того, противники RN могут создать широкую коалицию, в которую войдут все политические силы, кроме «Непокоренной Франции». Эта идея набирает поддержку, хотя недавно лидер «зеленых» заявил, что ни при каких условиях не поддержит «макроновского премьер-министра».
- Есть также разговоры о возможности формирования правительства технократов, подобного тому, которое появилось в Италии во время экономического кризиса в зоне хождения евро.
До Олимпийских игр в Париже осталось всего 20 дней, и есть опасения, что у Франции может не быть правительства или премьер-министра, когда страна будет принимать такое важное событие.
Французы боятся насилия
Пока политики спорят о возможных результатах выборов, жители страны опасаются беспорядков и связанного с политикой насилия.
Ситуация накануне голосования настолько напряжена, что в стране дополнительно задействовано 30 тыс. полицейских.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что во время предвыборной кампании произошло 51 нападение на кандидатов в парламент, их заместителей или партийных активистов. Виновниками таких атак он назвал людей, представляющих самые разные слои общества, а не какую-то одну политическую силу.
Незадолго до выборов одна из экстремистских групп опубликовала в интернете список из почти 100 адвокатов, которых она предлагала «устранить» после того, как они подписали открытое письмо против «Национального объединения».
В предвыборной программе RN говорится о снижении стоимости жизни и поддержании правопорядка, однако многие озабочены их заявлениями против миграции и мигрантов.
RN намеревается отдать предпочтение гражданам Франции перед мигрантами в отношении работы и жилья. Эта партия также хочет отменить право на автоматическое получение французского гражданства для детей, которые родились в семьях иностранцев, но провели во Франции пять лет в возрасте с 11 до 18 лет.
По их планам, жители страны с двойным гражданством также потеряют право занимать множество должностей, связанных с безопасностью.
Голосование во Франции начинается в 08:00 по местному времени, а первые экзит-полы ожидаются уже 12 часов спустя.
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