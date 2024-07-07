Франция голосует на парламентских выборах: придут ли к власти ультраправые?

До Олимпийских игр в Париже осталось всего 20 дней, и есть опасения, что у Франции может не быть правительства или премьер-министра, когда страна будет принимать такое важное событие.

Французы боятся насилия

Пока политики спорят о возможных результатах выборов, жители страны опасаются беспорядков и связанного с политикой насилия.

Ситуация накануне голосования настолько напряжена, что в стране дополнительно задействовано 30 тыс. полицейских.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что во время предвыборной кампании произошло 51 нападение на кандидатов в парламент, их заместителей или партийных активистов. Виновниками таких атак он назвал людей, представляющих самые разные слои общества, а не какую-то одну политическую силу.

Незадолго до выборов одна из экстремистских групп опубликовала в интернете список из почти 100 адвокатов, которых она предлагала «устранить» после того, как они подписали открытое письмо против «Национального объединения».

В предвыборной программе RN говорится о снижении стоимости жизни и поддержании правопорядка, однако многие озабочены их заявлениями против миграции и мигрантов.

RN намеревается отдать предпочтение гражданам Франции перед мигрантами в отношении работы и жилья. Эта партия также хочет отменить право на автоматическое получение французского гражданства для детей, которые родились в семьях иностранцев, но провели во Франции пять лет в возрасте с 11 до 18 лет.

По их планам, жители страны с двойным гражданством также потеряют право занимать множество должностей, связанных с безопасностью.

Голосование во Франции начинается в 08:00 по местному времени, а первые экзит-полы ожидаются уже 12 часов спустя.