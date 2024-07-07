Видео Литовские баскетболисты вышли в финал олимпийского квалификационного турнира

Литовские баскетболисты в субботу в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане вышли в финал олимпийского квалификационного турнира.
В полуфинале турнира сборная Литвы со счетом 88:64 (25:21, 22:17, 21:15, 20:11) обыграла Италию.
В составе победителей самым результативным стал Марюс Григонис, набравший 23 очка, а еще 14 очков на счету Миндаугаса Кузминскаса.
В составе сборной Италии 15 очков набрал Данило Галинари (штрафные броски - 10/10), десять очков - Николо Мелли.
Литовские баскетболисты вели в счете 35 из 40 минут матча. Италии удалось вырваться вперед лишь в начале матча - 11:7.
Во втором полуфинале сборная Пуэрто-Рико со счетом 98:78 (20:25, 27:14, 30:20, 21:19) обыграла Мексику.
У победителей самым результативным с 24 очками стал Тремонт Уотерс, еще 20 очков - на счету Джордана Ховарда.
В составе сборной Мексики 23 набранными очками и 14 подборами отличился Фабиан Хаймес.
В 1:00 в ночь на понедельник литовские и пуэрториканские баскетболисты поборются за путевку на Олимпиаду в Париже.
Победители на групповом турнире Олимпиады сыграют против США, Сербии и Южного Судана.
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