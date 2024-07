В Ригу едет популярный американский рэпер Tyga

34-летний Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) — американский рэпер, певец и автор песен. Впервые он получил более широкое признание со своим дебютным синглом Coconut Juice в 2008 году, но его альбом 2011 года Careless World: Rise of the Last King принес ему мировую известность.