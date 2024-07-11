Новый сезон проекта со Смольяниновым "Философия на воде" начался с аншлага

Новый сезон проекта "Философия на воде" открылся 29 июня в ресторане Laivas. Гостем Артура Смольянинова на этот раз стал карикатурист и профессиональный психиатр Андрей Бильжо.
На террасе, где проходила встреча, был аншлаг. Легендарный карикатурист и профессиональный психиатр Андрей Бильжо обсудил с Артуром Смольяниновым тему "Мудак как психиатрический термин", подготовив почву для новых глубоких разговоров, посвященных психологии.
Среди гостей вечера были знаменитости, журналисты и предприниматели, такие как музыкант Вадим Медведев, Иева Адамс, Марина Дианова и другие...
Следующая встреча "Философия на воде": быть дома везде и нигде" пройдет 20 июля. Известный культуролог и историк культуры Александр Эткинд, профессор Центрально-Европейского университета в Вене, даст личные комментарии к своей новой книге "Россия против современности", цитаты из которой будет зачитывать актер и модератор беседы Артур Смольянинов. Вместе участники встречи попытаются понять, как мы оказались там, где оказались. И нащупать, что дальше.
Книга "Россия против современности" вышла в рижском издательстве Überbau. Ее обложку украшает знакомый многим постер Кришса Салманиса "Череп Путина" на стене Музея истории медицины в переулке напротив российского посольства. "В этой фотографии выражается суть противостояния, описанного в книге, - поясняет переводчик, издатель труда Дмитрий Симановский. - Кадавр, который пугает весь мир, заставляя помнить о себе".