Новый сезон проекта со Смольяниновым "Философия на воде" начался с аншлага

На террасе, где проходила встреча, был аншлаг. Легендарный карикатурист и профессиональный психиатр Андрей Бильжо обсудил с Артуром Смольяниновым тему "Мудак как психиатрический термин", подготовив почву для новых глубоких разговоров, посвященных психологии.

Среди гостей вечера были знаменитости, журналисты и предприниматели, такие как музыкант Вадим Медведев, Иева Адамс, Марина Дианова и другие...

Следующая встреча "Философия на воде": быть дома везде и нигде" пройдет 20 июля. Известный культуролог и историк культуры Александр Эткинд, профессор Центрально-Европейского университета в Вене, даст личные комментарии к своей новой книге "Россия против современности", цитаты из которой будет зачитывать актер и модератор беседы Артур Смольянинов. Вместе участники встречи попытаются понять, как мы оказались там, где оказались. И нащупать, что дальше.

Книга "Россия против современности" вышла в рижском издательстве Überbau. Ее обложку украшает знакомый многим постер Кришса Салманиса "Череп Путина" на стене Музея истории медицины в переулке напротив российского посольства. "В этой фотографии выражается суть противостояния, описанного в книге, - поясняет переводчик, издатель труда Дмитрий Симановский. - Кадавр, который пугает весь мир, заставляя помнить о себе".

На встречу приглашаются все, кто не боится смотреть правде в глаза и думать о перспективах. Кто хочет не только принять чью-то сторону, но и разобраться, почему эти стороны образовались и за какой из них будущее. Это возможность сложить известные исторические обстоятельства в актуальный пазл.