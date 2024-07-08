Пропавший без вести Илмарс найден мертвым

Государственная полиция прекращает поиски Илмарса Дзалбса – мужчина был найден без признаков жизни. Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация не указывает на то, что в отношении мужчины было совершено уголовное преступление, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева.