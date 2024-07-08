Пропавший без вести Илмарс найден мертвым

Государственная полиция прекращает поиски Илмарса Дзалбса – мужчина был найден без признаков жизни. Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация не указывает на то, что в отношении мужчины было совершено уголовное преступление, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева.
Мужчина 1963 года рождения покинул свое место жительства в Талси 4 июля. Поскольку его местонахождение было неизвестно, сотрудники Госполиции начали поиски мужчины.
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