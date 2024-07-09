Воины с пеленок. Зачем в Беларуси муштруют детей

Патриотическое воспитание с детского сада

Формы патриотического воспитания унифицированы во всех регионах страны: сперва детям рассказывают о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а позже создают военно-патриотические клубы. Патриотические клубы в школах были и раньше, отмечает гомельский представитель ПЦ "Весна" Алена Маслюкова, но дети выходили на разные акции с цветами. Когда к названию добавилось слово "военный", то появилась армейская форма и муляжи автоматов. "Триггером стала война России против Украины", - замечает Алена Маслюкова.

В Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. Фото: DW

Меняется и образ врага, говорит правозащитница. В гомельской школе №35 в апреле открылся обновленный музейный кабинет истории милиции, и в экспозиции появился стенд, рассказывающий школьникам о силовом подавлении протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Мирные демонстрации там названы попыткой госпереворота, а протестующие - преступниками.

Могилевские правозащитники зафиксировали и случаи проведения военно-патриотических акций в детских садах. Например, накануне Дня Победы в детском садике №3 райцентра Круглое малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам.

Вся надежда на UNICEF?

Детский психолог из вильнюсского учреждения "Врачи за правду и справедливость" Ольга Величко отмечает, что перед юристами остро стоит вопрос, что делать в этой ситуации. В информационном центре Сейма Литвы 27 июня она организовала конференцию "Нарушение прав детей белорусским государством". Понятно, что в Беларуси нарушается базовое право на качественное образование, но никакого решения, признается она, пока найти не удалось.

Целью мероприятия стала фиксация текущей ситуации и призыв к журналистам и гражданскому обществу делать запросы в белорусское представительство детского фонда ООН (UNICEF), на которое возложена обязанность защиты прав ребенка. Есть только два рычага воздействия, поясняет Ольга Величко: министерство образования, на которое пока повлиять невозможно, и UNICEF, с которым нужно работать. Но пока эта структура ООН, по ее выражению, "организует детские праздники вместо фиксации нарушений прав ребенка".

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